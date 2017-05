Deja-vu, deja sinistrati!

luni, mai 15, 2017, 3:00

Mai multe localitãti din nordul si estul judetului Vaslui au fost afectate de inundatii, în urma ploilor cãzute în ultimele 48 de ore, cea mai gravã situatie fiind înregistratã, din nou, în comuna Dragomiresti, satul Doagele fiind izolat timp de mai multe ore. Circulatia pe Drumul National 2F, care face legãtura între Vaslui si Bacãu, este întreruptã, dupã ce un pod s-a surpat. La Negresti, Rebricea si Doagele, pompierii au intervenit cu mai multe motopompe pentru a scoate apa din curtile localnicilor. Rupere de nori a fost si în comuna Gârceni, aici, torentele vijelioase scotînd din pãmânt culturile oamenilor.

Cantitãtile mari de precipitatii din ultimele douã zile au provocat mai multe inundatii, care au afectat circa 30 de gospodãrii si zeci de hectare agricole din mai multe comune. La Rebricea, 5 locuinte si curtile a 14 gospodãrii au fost afectate incã din seara zilei de sambãtã, iar la Negresti, in satul Valea Mare, apa a pãtruns in curtile si interiorul a 4 case, in timp ce, la Pungesti, in localitatea Stejaru, echipele de interventie au evacuat temporar 14 persoane, 4 gospodãrii fiind in pericol de a fi afectate de o viiturã. Cea mai gravã situatie este insã in comuna Dragomiresti, acolo unde, asa cum se intamplã la fiecare ploaie mai consistentã, raul Lipova s-a umflat, blocand principalul drum de accces. Localitatea Doagele a fost practic izolatã timp de mai multe ore, echipele de interventie trimise in ajutor reusind cu greu sã ajungã la cele 10 case si circa 40 de curti inundate. Autoritãtile au decis evacuarea a 19 persoane, care au fost cazate la Cãminul Cultural din localitate. Lucrãtorii ISU Vaslui au intervenit cu 4 motopompe pentru a evacua apa din curti si a reusi sã facã drumul practicabil. Duminicã dimineata, in apropierea localitãtii Strãminoasa, judetul Bacãu, un pod de pe drumul national 2F s-a surpat pe o portiune de circa 3 metri pãtrati, intrerupand traficul pe principala cale de comunicatie intre Vaslui si Bacãu. Soferii care doresc sã ajungã spre vestul tãrii au ca variantã ocolitoare Vaslui – Negresti – Roman.