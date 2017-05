De ziua lui, vrea un… sens giratoriu!

vineri, mai 26, 2017, 3:00

Oricâte accidente rutiere s-ar produce în oras si oricât de vehement ar reactiona localnicii la acest lucru, nimic nu pare a le trezi pe autoritãtile bârlãdene din somn. Cum s-ar spune, degeaba cer oamenii sensuri giratorii sau semaforizarea unor intersectii intens circulate, cã nimeni nu miscã un deget. Unii cetãteni fac adevãrate filme de scurt metraj, pe care le posteazã pe retele de socializare în speranta cã cineva, acolo sus, le va vedea vreodatã. Un bârlãdean a plusat spectaculos: el le-a cerut autoritãtilor ca, de ziua lui, sã primeascã un sens giratoriu la Confectii!

Dar, cum viata bate filmul, la mai putin de o sãptãmanã de la ultima luare publicã de pozitie a localnicilor, inevitabilul s-a produs. Concret, in seara zilei de miercuri, 24 mai, la ora 21.01, in celebra intersectie din Zona ‘Confectii’, s-a produs un grav accident rutier soldat cu douã victime. Mai exact, un sofer, in varstã de 61 de ani, care circula la volanul autoturismului personal pe strada Tecuciului, spre centrul orasului, a lovit pe trecerea de pietoni douã femei, in varstã de 62 de ani si respectiv 22 de ani. Acestea se angajaserã in traversare in mod regulamentar. Asa au constatat politistii! Initial, la fata locului au venit si douã ambulante, care au transportat la spital doar o femeie, respectiv pe cea 62 de ani, intrucat acuza dureri la nivel toracelui. Ulterior, s-a stabilit cã aceasta suferise, de fapt, o feracturã de bazin. În schimb, tanãra de 22 de ani le-a spus ambulantierilor cã se simte bine si cã nu vrea sã meargã la spital. Numai cã, ieri dimineatã, si aceasta s-a prezentat la Urgente, unde a fost diagnos ticatã cu ‘contuzii prin accident rutier’. ‘La fata locului s-a deplasat un echipaj rutier care a constatat cã evenimentul s-a produs din cauza neacordãrii de prioritate la trecerea de pietoni. În cauzã se efectueazã cercetãri sub aspectul sãvarsirii de vãtãmare corporalã din culpã. Conducãtorul auto care le-a accidentat pe cele douã femei a fost testat alcoolscopic iar rezultatul a fost negativ’, ne-a declarat Loredana Ciobanu, din cadrul biroului de presã al Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui.

Unde nu-i seriozitate… vai de oasele altora

Panã acum, problema semnalizãrii rutiere de pe strãzile Barladului a fost un subiect abordat cand si cand, la nivelul autoritãtilor de resort. Mai exact cand se producea vreun accident, apãreau ca prin minune si ‘specialistii’ in solutii de reducere a numãrului de accidente rutiere pricinuite de semnalizarea defectuoasã. Doar o mãsurã concretã s-a luat in decursul anilor: desfiintarea unei treceri de pietoni din zona Cinema Barladul. În rest, liniste si pace! Si asta in timp ce oamenii de bunã credintã, care circulã intr-adevãr zilnic pe strãzile orasului, cer neintrerupt solutii si solutii de la cei care ocupã vremelnic functii de decizie. Paradoxal, cei care isi odihnesc posterioarele prin birouri unde s-ar putea face si aplica strategii concrete… tac in continuare. Semn cã lumea strigã tot mai vehement este si decizia unui barlãdean care, zilele trecute, a publicat pe o retea de socializare un film scurt, realizat cu ajutorul unei drone, in care cerea insistent autoritãtilor un sens giratoriu in Zona Confectii. De aici si panã la retrezirea spiritului civic al concitadinilor nu a mai fost decat un pas: la capitolul ‘comentarii’, solutii au curs garlã, ca de altfel si argumentele si contraargumentele la varianta ‘sens giratoriu’. La un moment dat, cel ce a realiza scurtul film chiar a ‘plusat’, si s-a adresat direct autoritãtilor, sã ii dea drept ‘cadou de ziua lui, care este peste doar cateva luni, un sens giratoriu, la Confectii’. Douã mentiuni suplimentare se mai impun: timp de 11 ani, fostul primar Constantin Constantinescu a avut nenumãrate tentative de amenajare a unor sensuri giratorii in intersectiile mari ale orasului, iar de un an de zile exemplul i-a fost copiat si de actualul primar Dumitru Boros. În cazul fostului primar, la intentie s-a renuntat pentru a nu deranja anumite interese comerciale, iar in cazul actualului edil-sef – spune chiar acesta – s-au alocat bani pentru studii de fazabilitate astfel incat problema sensurilor giratorii sã fi rezolvatã o datã pentru totdeauna. Vom vedea! Asa cum vrea sã vadã si ‘regizorul’ de la Confectii daã isi va primi sau nu cadoul, de ziua de nastere.