De in Mai, politistii vasluieni au fost la datorie

miercuri, mai 3, 2017, 3:00

Pentru ca cetãtenii sã petreacã in liniste ziua liberã de 1 Mai, politistii au desfãsurat activitãti suplimentare, pentru prevenirea faptelor antisociale si pentru mentinerea ordinii si linistii publice. Astfel, peste 100 de politisti au fost de serviciu, de 1 Mai, pentru ca Ziua Internationalã a Muncii sã fie petrecutã in liniste si sigurantã. Astfel, luni, politistii de ordine publicã, de la rutierã, de investigatii criminale, de la investigare a criminalitãtii economice, din cadrul formatiunilor de arme, explozivi si substante periculoase si luptãtori de interventie rapidã au efectuat actiuni si controale si au intervenit la 64 solicitãri venite din partea cetãtenilor, majoritatea prin intermediul serviciului 112. În urma activitãtilor desfãsurate, politistii au intocmit dosare penale pentru comiterea a 13 infractiuni. De asemenea, au fost aplicate 170 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 66.915 lei. Totodatã, au fost retinute 12 de permise de conducere, dintre care 7 pentru vitezã excesivã, 2 pentru conducere sub influenta bãuturilor alcoolice si 3 pentru alte abateri la regimul rutier.