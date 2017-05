De anul viitor, bolnavii de tuberculozã riscã sã rãmânã fãrã medicamente!

vineri, mai 26, 2017, 3:00

Începând cu luna martie 2018, bolnavii de tuberculozã din România riscã sã rãmânã fãrã tratamente. În prezent, achizitionarea de medicamente pentru tuberculozã se face prin douã programe cu finantare externã, care expirã anul viitor. Pentru cã nu-i permite legislatia, statul român nu poate achizitiona aceste medicamente. Ieri, primarii din 30 de comune au fost invitati la Vaslui, pentru a fi instruiti în metode de luptã împotriva TBC. Dezamãgitor este faptul cã, desi Vasluiul este pe locul 11 în tarã la incidenta TBC-ului, doar cîtiva primari au rãspuns invitatiei.

Judetul Vaslui se aflã in grupul primelor 20 de judete din Romania in ceea ce priveste incidenta bolii TBC. Potrivit datelor statistice, in anul 2016, s-au inregistrat la nivel local 305 de cazuri noi si recidive ale bolii. Astfel, la nivel national, Vasluiul se aflã pe locul 16 ca numãr de pacienti noi si pe locul 11 ca incidentã (numãr de pacienti noi raportat la 100.000 de locuitori). În acest context ingrijorãtor, ieri, Fundatia ìRomanian Angel Appealî a avut o intalnire cu autoritãtile locale din judetul Vaslui, pentru a discuta cu cãrtile pe masã despre tuberculoza in Romania. Fundatia este operationalã din anul 1991 si este implicatã in controlul tuberculozei din 2007. Cristina Enache, purtãtorul de cuvant al Fundatiei ìRomanian Angel Appealî, a precizat cã in acest an vor fi organizate intalniri de lucru in 11 judete, Vasluiul fiind al treilea pe aceastã listã. Programul este finantat prin Fondul Global de Luptã Împotriva SIDA, Tuberculozei si Malariei si se desfãsoarã in perioada 2015 – 2018. ìAm venit la Vaslui pentru a a atrage atentia comunitãtilor locale cã incã existã tuberculozã in comunitãti, desi lumea crede cã a dispãrut. Odatã ce pacientul este externat, el este trimis acasã si nu mai este contagios. Primarii trebuie sã stie cã acel bolnav are nevoie de sprijin material, social, psihologic pentru a-si continua tratamentul, pentru a nu redeveni contagios. Noi am invitat primarii care tin de circumscriptia Vaslui, adicã din 30 de comune; au venit cativa primari, dar acest lucru se intamplã in toatã taraî, a spus Cristina Enache.

Asistenti medicali la comune

Una dintre propunerile fãcute autoritãtilor locale este angajarea in cadrul primãriilor a unor asistenti medicali, care vor fi plãtiti din fondurile Ministerului Sãnãtãtii. Primãriile ar trebui sã includã in organigamã si acest post, care, pe langã gestionarea tuberculozei, se va ocupa si de alte aspecte ce tin de sãnãtatea publicã. Pacientul trebuie sã continue tratamentul dupã externare, sã meargã o datã pe lunã la sectia de profil, dar, trebuie ajutat de autoritãti. În caz contrar, existã riscul aparitiei de focare de epidemie in comunitãtile locale. ìFactorii de decizie nu stiu cã au responsabilitãti in acest sens sau cã trebuie sã fie mai interesati de sãnãtatea publicã. Din anul 2018, existã riscul sã nu mai putem gestiona tuberculoza in Romania, asta pentru cã, in 2017, se terminã fondurile acordate de statul norvegian, iar in 2018 se va termina si fondul global impotriva tuberculozei. Prin aceste douã programe s-au cumpãrat medicamente pentru tuberculoza rezistentã. Statul roman nu poate sã cumpere aceste medicamente. Tratamentul este pentru leprã, iar dacã nu scrie pe instructiuni cã este si pentru tuberculozã, nu poate fi cumpãrat, pentru cã legislatia nu permite. Astfel, din martie 2018, este posibil sã nu mai cumpãrãm medicamente, si apoi… gata! Statul va trebuie sã cumpere medicamentele tot printr-un privat’, a avertizat Cristina Enache.

Primii în UE la tuberculoza

Anual, din cauza tuberculozei, in Romania se inregistreazã 16.000 de imbolnãviri si 1.100 de decese. Romania este tara membrã a Uniunii Europene (UE) cu cel mai mare numãr de cazuri, circa 20% din bolnavii din spatiul comunitar provenind din tara noastrã. Zilnic, trei romani mor din cauza tuberculozei iar alte 43 de persoane sunt diagnosticate, majoritatea in randul populatiei tinere si active. Romania nu poate asigura tratamentul complet pentru tuber – culoze rezistentã, motiv pentru care rata de vindecare este una dintre cele mai mici din lume (20%). Fãrã tratament corect si complet, bolnavii TBC sunt condamnati la moarte, iar pentru persoanele din anturajul lor, reprezintã un focar de infectie. Tratamentul anti-TBC se intinde pe o perioadã cuprinsã intre 6 si 24 luni, cu perioade de internare si izolare indelungate. Rata de abandonare a tratamentului in Romania variazã intre 6% – 25%. Tuberculoza este o boalã cauzatã de bacilul Koch. Cea mai comunã formã de tuberculozã este cea pulmonarã, dar – lucru mai putin stiut – boala poate apãrea si in alte pãrti ale corpului (oase, ganglionii limfatici sau creier).