De-ale Justitiei: turcul plãteste!

vineri, mai 5, 2017, 3:00

Desi beneficiari ai unei hotãrâri definitive si irevocabile a Curtii de Apel Iasi, prin care urmau sã primeascã despãgubiri morale, materiale si decontarea cheltuielilor de judecatã, rudele victimei unui accident mortal, dar si spitalele din Bârlad si Iasi vor avea ceva de asteptat, poate pânã la „sfântul asteaptã”. Asta pentru cã asigurãtorul care trebuie sã facã plata, SC Carpatica Asig SA, a intrat în faliment încã din vara anului trecut. În schimb, soferul vinovat de producerea accidentului a scãpat doar cu o pedeapsã de un an de închisoare, cu suspendare, si interzicerea unor drepturi, inclusiv cel de a sofa, timp de 3 ani!

În vara anului trecut, un barlãdean, Ciprian Aftimiu, era autorul unui accident rutier soldat cu moartea ulterioarã a victimei, la un spital din Iasi, unde a fost transportatã si operatã de urgentã. În consecintã, el a fost trimis in judecatã sub acuzatia de omor din culpã. Culmea, chiar si in aceste conditii, soferului nu i-a fost suspendat permisul de conduce, mai mult, chiar la inceputul procesului, a avut tupeul sã cearã instantei prelungirea dreptului de circulatie, motivand cã avea treburi importante de rezolvat in perioada urmãtoare. Cererea sa a fost respinsã de judecãtorii barlãdeni, insã acestia au dat dovadã de mare ingãduintã la pronuntarea sentintei. Astfel, Ciprian Aftimiu a fost condamnat la doar un an de inchisoare, cu suspendarea executãrii sentintei, instanta stabilind un termen de incercare de 3 ani, timp in care condamnatului iau fost interzise unele drepturi, inclusiv cel de a sofa. În plus, judecãtorii barlãdeni au decis ca Aftimiu sã achite celor douã spitale, din Barlad si Iasi, cheltuieli in sumã de aproape 5.500 lei, iar familiei victimei, cheltuieli de judecatã in sumã de 5.000 lei. În rest, in ceea ce priveste daunele morale si cele materiale datorate familiei victimei, circa 110.000 lei, ele au cãzut in sarcina asigurãtorului, SC Carpatica Asig SA. Împotriva acestei sentinte, atat condamnatul si firma de asigurãri, cat si procurorii si familia victimei au fãcut apel, primii sperand sã scape de o parte din plata despãgubirilor, iar ultimii cerand pedepsirea cu adevãrat a autorului accidentului. Marti, Curtea de Apel Iasi a dat solutia definitivã in acest dosar, mentinand suspendarea pedepsei cu inchisoarea aplicatã autorului accidentului. În schimb, magisratii ieseni l-au scãpat pe acesta de plata despãgubirilor datorate spitalelor si a cheltuielilor de judecatã cãtre familia victimei, toate fiind adãugate la ‘nota de platã’ a societãtii de asigurare cu care Ciprian Aftimiu avea incheiatã polita de asigurare obligatorie auto RCA. Mai mult, instanta ieseanã a majorat, cu 15.000 lei, suma pe care fiica victimei ar trebui sã o primeascã drept daune morale, tot din partea firmei de asigurare. Numai cã, din pãcate pentru pãgubiti, sunt sanse foarte mici sã-si primeascã banii de la SC Carpatica Asig SA, dat fiind cã, incã din iulie anul trecut, aceasta a fost declaratã in faliment. Cat priveste soferul care, din neatentie, a curmat viata unui semen al sãu, se poate spune cã a scãpat ieftin. Chiar dacã o perioadã a rãmas pieton, se bucurã de libertate, lucru care nu l-a costat decat plata a 1.500 lei, cheltuieli judiciare cãtre stat.