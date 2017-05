Daniel Olteanu: «Legãtura judetului Vaslui cu vestul tãrii, o patã pe obrazul Guvernului!»

joi, mai 18, 2017, 3:00

Deputatul liberal Daniel Olteanu solicitã Guvernului demararea de urgentã a lucrãrilor de reabilitare si modernizare a DN 2F, legãtura judetului Vaslui cu vestul tãrii, drum care, la sfârsitul sãptãmânii trecute, a fost blocat mai bine de 24 de ore din cauza unui pod rupt de viiturã.

În cadrul declaratiei po – litice sustinute marti in plenul Camerei Deputatilor, Daniel Olteanu a atras atentia cã, in viitor, vasluienii ar putea rãmane izolati complet de restul tãrii din cauza dezinte – resului majoritãtii politice, dar si a incompetentei responsabililor din Ministerul Trans – po rturilor si de la Directia Regionalã de Drumuri si Poduri Iasi, care aleg improvizatiile in locul investitiilor. ‘Precipitatiile care au cãzut in ultimele zile au scos la ivealã o realitate pe care nu o mai putem trece cu vederea: faptul cã legãtura unui judet intreg, Vasluiul, cu vestul tãrii, stã intro improvizatie. Dacã responsabilii care au administrat, timp de ani intregi, drumul national DN 2F au crezut in deviza ‘merge si asa’, natura le-a arãtat si ne-a arãtat cã ‘asa nu mai merge!’. Am incercat, cu mijloace parlamentare, sã indrept aceastã situatie, dar amendamentele aduse Legii bugetului de stat, prin care am solicitat sume corecte, de bunsimt, pentru reabilitarea DN 2F, au fost respinse. I-am adresat apoi interpelãri domnului mi – nistru al Transporturilor, in conditiile unor declaratii pu – blice ale subordonatilor, cu privire la precaritatea unor poduri. Nu am primit incã niciun rãspuns. Natura nu a mai avut insã rãbdare cu majoritatea politicã si cu ministrul Transporturilor. Acesta este contextul in care improvizatia, puntea, podetul, spuneti-i cum vreti, dintre localitãtile Vladia si Strãminoasa, la granita judetelor Vaslui si Bacãu, a fost luatã de ape. Natura a certificat ceea ce contribuabilii din zonã stiau: cã legãtura judetului Vaslui cu vestul tãrii e o improvizatie de multi ani, si cã e doar o chestiune de timp panã cand noi, vasluienii, vom fi rupti total de restul tãrii. Am vorbit cu mai multi localnici, care si-au exprimau speranta ca precipitatiile sã ia cu totul DN 2F, pentru cã de circulat e imposibil. Nu am nicio consi – deratie pentru oficialii guverna – mentali care evitã DN 2F, un drum pe care contri buabilii isi distrug masinile personale, nu cele achitate din bani publici’, a sustinut deputatul Daniel Olteanu, care considerã cã atitudinea Guver nului fatã de vasluieni este una inacceptabilã. ‘Mãrturisesc cã nu cunosc o situatie similarã la nivel national, in care un judet riscã sã fie izolat de restul tãrii din cauza unor improvizatii. Ce pretentii sã mai avem noi, cei din Moldova, la autostrãzi peste munti, in conditiile in care incompetenta responsa7bililor si dezinteresul majoritãtii politice fac ca vasluienii sã fie abandonati cu anii? Domnilor guvernanti, vã reamintesc cã judetul Vaslui se aflã incã in Romania. Modul in care este privitã de la Bucuresti o zonã de granitã a Uniunii Europene este o rusine europeanã! Vã rog, domnilor guvernanti, revizuiti-vã atitudinea, renuntati la carpeli si, dacã tot este prioritate la categoria sa in Masterplanul General de Transport, demarati de urgentã lucrãrile de reabilitare si modernizare a DN 2F, legãtura judetului Vaslui cu vestul tãrii!’, a declarat Daniel Olteanu, in plenul Camerei Deputatilor.