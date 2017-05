Cupa DHS la ciclism, dedicatã elevilor de gimnaziu, a ajuns la editia a VIII-a

joi, mai 25, 2017, 3:00

În cadrul fazei judetene a Cupei DHS la ciclism, concurentii trebuie sã treacã prin douã probe, una teoreticã si una practicã. Pentru inceput, vor da dovada cã stiu regulile de circulatie, insã vor primi intrebãri si despre istoria bicicletei sau despre modelele de biciclete produse de compania organizatoare, DHS. Trecuti de acest hop, la a doua probã se vor urca pe sa si vor parcurge un traseu cu bicicleta in poligon, unde isi vor arãta indemanarea pe bicicletã. Elevii claselor V-VIII vor participa in echipe mixte de 4 persoane (2 fete si 2 bãieti), insotiti de un profesor coordonator. Toti participantii, elevi si profesori, vor primi premii si cadouri din partea organizatorilor, indiferent de rezultatele obtinute. Proiectul isi propune sã promoveze atat un mod de viatã sãnãtos, prin miscare, cat si sã ajute la prevenirea producerii de accidente de circulatie in randul elevilor, prin insusirea corectã a regulilor de circulatie si prin respectarea lor. Pe termen lung, telul acestui tip de proiecte este cresterea numãrului de cercuri si cluburi de ciclism si cicloturism pe langã scolile din Romania. ßCupa DHS a ajuns deja un eveniment, care a crescut de la an la an, iar asta o datorãm in primul rand implicãrii si dorintei copiilor de a face miscare in aer liber. Partenerii nostri, cu care formãm o echipã excelentã, ne-au ajutat din primul moment cu mult entuziasm si au inteles importanta promovãrii bicicletei in educatia copiilor, ca modalitate alternativã de petrecere a timpului liber, in locul televizorului sau al calculatorului. Pentru viitor, ne propunem ca implicarea noastrã in evenimente de ciclism si de promovare a sportului pentru toti sã creascã, iar succesul anual al Cupei DHS va constitui unul dintre pilonii acestei strategii. De altfel, acest concurs oferã tinerilor concurenti si o educatie rutierã pentru mersul cu bicicleta. DHS – bicicleta preferatã de peste douã milioane de romani’, a declarat Gelu Fona, Manager Proiect – Eurosport DHS Romania. Cupa DHS – singurul eveniment de acest gen din tarã – este un concurs de indemanare pe bicicletã si legislatie rutierã in care sunt angrenati elevii si cadrele didactice. Este un eveniment organizat la nivel national in parteneriat cu Ministerul Educatiei Nationale si Ministerul de Interne, prin IGPR. Evenimentul a ajuns in anul 2017 la a VIII-a editie, interesul crescut al elevilor si profesorilor pentru acest concurs reflectandu-se printr-o participare din ce in ce mai numeroasã. Concursul este unul de tip caravanã, echipa DHS organizand etapele judetene ale competitiei in principalele orase si zone geografice ale tãrii. Etapa finalã a competitiei se va desfãsura in Pitesti, unde este asteptat un numãr impresionant de vizitatori.