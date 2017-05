Copil de 2 ani si 6 luni mort într-un accident de circulatie

miercuri, mai 3, 2017, 3:00

Pe 1 mai, la ora 19.59, politistii au fost sesizati prin apel la 112 cu privire la faptul cã pe raza localitãtii Vetrisoaia a avut loc un accident rutier, in urma cãruia un minor si-a pierdut viata. La locul producerii accidentului s-au deplasat politisti rutieri, care, in urma cercetãrilor efectuate, au stabilit cã un bãrbat in varstã de 29 de ani, din comuna Vetrisoaia, conducea un autoturism pe drumul judetean 244 E, pe raza localitãtii Vetrisoaia, avand directia de deplasare Husi cãtre Fãlciu. La un moment dat, acesta a fost surprins de aparitia pe partea carosabilã a unui minor in varstã de 2 si 6 luni, din aceeasi localitate, aflat pe un vehicul de jucãrie, acrosandu-l cu autoturismul. În urma impactului, minorul a suferit vãtãmãri corporale grave, fiind transportat la Spitalul Municipal Husi. Urmare a leziunilor suferite, minorul a decedat. Conducãtorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultand faptul cã nu consumase bãuturi alcoolice. În cauzã se efectueazã cercetãri sub aspectul sãvarsirii infractiunii de ucidere din culpã, politistii rutieri urmand a stabili cu exactitate imprejurãrile in care a avut loc accidentul.