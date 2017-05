Consilierii locali liberali si-au dat singuri o palmã

miercuri, mai 31, 2017, 3:00

Ce se anunta o simplã formalitate – validarea unui nou mandat de consilier local în locul altuia care a pierdut sprijinul politic – sa transformat într-o veritabilã sedin de dare de seamã, în urma cãreia cei sifonati au pus serios umãrul… la propria sifonare!

Aproape incredibilul incident s-a petrecut in sedinta de plen a Consiliului Local Barlad de acum douã zile. Spiritele au fost agitate incã de la inceput chiar de cãtre deacum fostul consilier local Corneliu Plesu, care s-a adresat colegilor inainte de a-i preda locul liberalului Costel Pascaru. Acesta a spus, mai in glumã, mai in serios, cã tine sã le multumeascã celor din PNL, un partid pentru care a muncit peste 20 de ani si care acum l-a dat afarã. ßEu n-as vrea sã ajungeti vreunul in situatia mea. Mã refer aici la faptul cã eu nu am primit nicio instiintare de la Prefecturã pe care sã o citesc si ulterior sã vãd dacã o atac sau nu in Contencios. Nu am absolut nimic cu cel care va fi in locul meu, insã vreau sã vã reamintesc cã au fost mai multi cei care au mai incercat in trecut sã scape de mine si nu prea le-a iesit. Vom trãi si vom vedea ce se va intampla. Oricum, eu vreau sã ii multumesc PNL-ului, un partid pentru care a muncit peste 20 de ani si care acum m-a dat afarã’, a spus Plesu. Desi a trecut o perioadã bunã de timp panã ce s-a reluat in discutie proiectul de validare a mandatului lui Pascaru, social-democratii din CL Barlad au stat linistiti si le-au copt-o liberalilor cum nu se putea mai bine. Cel care a ßdus trena’ discutiilor a fost consilierul local Andrei Huiban, care a speculat la maximum lipsa de experientã politicã a colegilor liberali si i-a apostrofat mai ceva ca intr-o sedintã de partid, unde se lasã cu critici si sanctiuni pentru cei indisciplinati. Mai mult, acesta nu a fost intrerupt nici in momentul in care le-a servit liberalilor, pe bandã rulantã, sfaturi despre cum sã isi facã ordine in partid si cum sã se organizeze mai bine. Totul sub niste priviri inocente de consilieri liberali novice. Poate cã dacã ar fi avut vreun dram de culturã politicã, mãcar cei mai vechi ar fi trebuit sã il contreze pe Huiban, aducandu-i aminte cine la inregimentat in politicã, cine a mai fost la un pas de a pleca din Consiliu si de ce, dar mai ales care a fost cel mai hulit nume, de-a lungul anilor, in tabãra social-democratã localã. În toate cele trei situatii vorbim despre acelasi Corneliu Plesu. El ßi-a pus pixul in manã’ lui Huiban pentru a-l pierde ulterior cãtre PSD, tot el a fost cel care s-a izbit de o tentativã a PSDului de a-l da afarã din CL in timp ce tot el era ßcel mai mare turnãtor’ (dupã ce a fost dovedit cã a coloborat cu fosta Securitate) pe care l-a avut orasul, dupã cum il caracteriza seful social-democratilor locali, deputatul Adrian Solomon. Mai mult decat atat, liberalilor nu li sa pãrut suspect nici mãcar faptul cã, la un moment dat, cei din PSD mai cã l-au compãtimit pe Plesu, victimizandu-l intr-atat incat Huiban a tras cu toate tunurile in PNL. ßProblema este semnalatã de noi incã din 2004 iar domnul Plesu poate ar fi fost consilier panã in 2027 sau 2040 dacã nu interveneau disensiuni in partidul sãu. Deci, problema care se ridicã este legatã de promptitudinea PNL, dar nu putem ocoli perspectiva amplã si umanã al situatiei. Nu sunt avocatul nimãnui, ci din contrã. L-am avut sef pe domnul Plesu si nu ne-am plãcut catusi de putin, dar asta nu inseamnã cã nu trebuie sã il respectãm si sã ii dãm un rãspuns, un document, ceva… legat de radierea sa din partid. Era de bun simt! Nu este in interesul nostru sã mentinem atat de mult aceastã ciorbã reincãlzitã, cat al electoratului dumneavoastrã, al opiniei publice sã afle ce s-a intamplat cu un om care a muncit pentru partidul sãu. Istoria sã il judece dacã a fost bun sau rãu pentru politica localã, iar de la dumneavoastrã astept un punct de vedere, avand in vedere cã a avut si calitãti. Si mã refer aici la promovarea tinerilor, care acum sunt de cealaltã parte a mesei, asa cum este si cel care ii va lua locul’, a spus Huiban, sub privirile mute ale liberalilor. La un moment dat, singurul consilier ‘de cealaltã parte a mesei’ care a luat cuvantul a fost Liviu Luca. Acesta a spus cã, de fapt, proiectul prevedea validarea mandatului consilierului Pascaru, nicidecum discutii despre Corneliu Plesu, dorind astfel sã arate cã pesedistii au monopolizat inutil dezbaterile. Mai prompt a fost insã primarul Boros: ßVãd cã sunteti mai generosi decat noi, liberalii, deci aveti posibilitatea sã il invitati la dumneavoastrã in partid pe domnul Plesu, cand doriti. Eu am informat CL cã a fost vorba despre o radiere a domniei sale de pe lista de membri decisã de conducerea judeteanã a PNL si inaintatã ulterior la Prefecturã care a actionat in consecintã, prin retragerea mandatului. În plus, si dumneavoastrã ati vrut sã il dati afarã din CL pe domnul Plesu. Problema este cã nu vã mai aduceti aminte. Sau nu vreti! În schimb, de atunci si panã acum legislatia s-a schimbat si astea sunt consecintele. Dacã a spus cã nu stie nimic, trebuie sã facã si dovada. Eu stiu cã s-a scris inclusiv in presã. Vorbim de un act administrativ pe care domnia sa il poate ataca oricand in instantã. Ordinul prefectului nu a fost atacat, dar eu nu sunt interesat catusi de putin de spectacole de acest gen’, a incheiat primarul Boros. În cele din urmã, noul consilier ales, in persoana lui Costel Pascaru, a depus jurãmantul si si-a luat locul printre consilieri, fãrã alte discutii