Concert de muzicã clasicã, de Ziua Europei

vineri, mai 5, 2017, 3:00

Marti, 9 mai, Consiliul Judetean Vaslui, Centrul de Informare Europe Direct Vaslui, Primãria municipiului Vaslui si Centrul Judetean Pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Vaslui invitã vasluienii la concertul aniversar de muzicã clasicã „Odã Europei”.

Evenimentul se va desfãsura in Centrul Civic al Municipiului Vaslui, pe durata a aproximativ 3 ore, incepand cu ora 19.00, cu participarea specialã a interpretilor vasluieni Iolanda Ciobanu, Costel Enea, Daniel Macarov, Rares Trufea si a ansamblurilor muzicale Corala ‘Fantasia’ si Cvartetul ‘Colosseum’. În situatia in care vremea nu va fi favorabilã, concertul va fi sustinut la Casa de Culturã a Sindicatelor ‘Constantin Tãnase’ Vaslui, incepand cu aceeasi orã. Participarea la acest eveniment este gratuitã. Concertul ‘Odã Europei’ aduce in atentia publicului promovarea valorilor europene si celebrarea Zilei Europei, marcarea celor 10 ani de la aderarea Romaniei la Uniunea Europeanã si a celor 60 de ani de la semnarea Tratatelor de la Roma, tratate ce stau la baza constructiei Europene. Actiunea face parte din suita activitãtilor proiectului ‘Centrul de Informare EUROPE DIRECT Vaslui’, cofinantat de Comisia Europeanã prin Reprezentanta sa din Romania, in cadrul programului ‘Selectarea structurilor gazdã pentru centrele de informare ale Retelei Europe Direct 2013-2017’.