Comisarii Gãrzii de Mediu, în grevã!

Dat fiind cã nici în urma grevei de avertisment din 26 aprilie revendicãrile de naturã salarialã ale angajatilor Gãrzii Nationale de Mediu nu au fost solutionate, acestia vor intra, începând de astãzi, în grevã generalã pe termen nelimitat. În aceastã perioadã, nu se vor desfãsura activitãti specifice si nu se va lucra cu publicul în niciun comisariat din tarã, cu exceptia cazurilor grave, de poluãri accidentale sau alte situatii cu impact major si imediat asupra mediului.

Pe 26 aprilie, angajatii Gãrzii Nationale de Mediu au intrerupt programul de lucru timp de douã ore, la nivel national, in vederea aducerii in prim-plan a nemultumirilor legate de nealinierea salariilor personalului GNM la nivelul salariilor colegilor din institutiile cu atributii similare, cat si de imbunãtãtirea conditiilor de muncã. Dat fiind cã aceastã grevã de averstiment a rãmas fãrã rãspuns, Sindicatul National al Gãrzii de Mediu a luat decizia declansãrii grevei generale, pe termen nelimitat, actiune la care participã toate Comisariatele Judetene de mediu, inclusiv cel din judetul Vaslui. ßCu toate cã protectia mediului este un domeniu de importantã strategicã, reprezentand o vulnerabilitate, un risc si o prioritate conform Strategiei Nationale de Apãrare a tãrii, angajatii Gãrzii Nationale de Mediu nu au mai beneficiat de o crestere salarialã din anul 2009, fiind remunerati in prezent conform celei mai mici grile de salarizare din intregul sistem bugetar. Este de neinteles discrepanta intre importanta care se acordã la nivel global problemelor legate de protectia mediului si modul in care sunt tratati in tara noastrã cei care vegheazã la pãstrarea unui mediu sãnãtos’, se aratã in comunicatul remis de sindicat. ßAm luat decizia sã ne raliem actiunilor declansate de colegii nostri, astfel cã, panã la incetarea conflictului de muncã, nu se vor desfãsura activitãti specifice, de prevenire sau control, si nu se va lucra cu publicul, cu exceptia cazurilor grave, de poluãri accidentale sau alte situatii cu impact major si imediat asupra mediului’, a declarat comisarul sef Gabriel Cristian Laic, seful Comisariatului Judetean de Mediu Vaslui. ßAsta nu inseamnã cã, dacã nu vom face controale, cetãtenii si factorii responsabili de la nivelul institutiilor nu trebuie sã respecte regulile de protectie a mediului’, a adãugat Laic.