Colectãri de 61 milioane lei la bugetul consolidat al statului

luni, mai 29, 2017, 3:00

În luna aprilie 2017, totalul veniturilor bugetare colectate de Administratia Judeteanã a Finantelor Publice (AJFP) Vaslui a fost in sumã de 61,2 milioane lei, reprezentand un grad de realizare a programului de incasãri de 105,89%. Pe bugete, situatia veniturilor colectate este urmãtoarea: la bugetul de stat, suma incasatã a fost de 22,3 milioane lei, la bugetul asigurãrilor sociale de stat, de 25,8 milioane lei, la bugetul fondului national unic de asigurãri sociale de sãnãtate, veniturile incasate au fost in sumã de 12,1 milioane lei, iar la bugetul asigurãrilor pentru somaj s-a incasat suma de 1,0 milioane lei. Pentru prevenirea constituirii de arierate, in cazul debitorilor care nu si-au plãtit de bunãvoie obligatiile fiscale datorate, au fost intreprinse o serie de mãsuri. Atfel, au fost emise si comunicate 3.985 somatii pentru o valoare a creantelor de 14,2 milioane lei si au fost infiintate 1.444 popriri asupra disponibilitãtilor din conturile bancare ale debitorilor si tertilor pentru creante in valoare de 4,8 milioane lei. De asemenea, au fost instituite 7 sechestre pe bunurile mobile si imobile ale debitorilor in sumã de 2,6 milioane lei si au fost organizate 7 licitatii publice in vederea valorificãrii bunurilor sechestrate. În luna aprilie 2017, rezultatul actiunilor de executare silitã s-a materializat prin incasarea sumei totale de 7 milioane lei.