CJ va achita o cotizatie de 50.000 lei Zonei Metropolitane Vaslui

marți, mai 30, 2017, 3:00

Consiliul Judetean Vaslui va achita, anual, o cotizatie de 50.000 lei cãtre Asociatia «Zona Metropolitanã». Pe lângã CJ, din asociatia mai fac parte municipiul Vaslui si alte 11 localitãti limitrofe. În prezent, Primãria Vaslui lucreazã la actualizarea strategiei de dezvoltare, în vederea acesãrii de fonduri europene. Documentul cuprinde circa 70 de proiecte care vizeazã întreaga zonã metropolitanã sau numai resedinta de judet.

Consiliul Judetean (CJ) Vaslui a aprobat cotizatia judetului in valoare de 50.000 lei, care va fi achitatã anual Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitarã ‘Zona Metropolitanã’. Veniturile asociatiei provin din cotizatiile membrilor, dobanzile bancare si dividentele provenite din plasarea sumelor disponibile, finantãri externe, resurse obtinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale si alte venituri prevãzute de lege. Sumele necesare asigurãrii cotizatiei judetului Vaslui la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitarã ‘Zona Metropolitanã’ vor fi prevãzute si asigurate din bugetul local al judetului. Prin Hotãrarea nr. 2/14 martie 2017, Asociatia Intercomunitarã ‘Zona Metropolitanã Vaslui’ a stabilit cotizatia anualã a membrilor asociatiei. CJ a aprobat participarea judetului Vaslui, alãturi de municipiul Vaslui si alte 11 unitãti administrativ-teritoriale limitrofe (Bãlteni, Delesti, Laza, Lipovãt, Muntenii de Jos, Muntenii de Sus, Puscasi, Stefan cel Mare, Tanacu, Vãleni si Zãpodeni) la constituirea ‘Zonei Metropolitane’. Obiectivele asociatiei constau in elaborarea, mentinerea si implementarea unui concept strategic coerent de dezvoltare integratã a zonei metropolitane, elaborarea si implementarea de proiecte, atragerea de fonduri nerambursabile, atragerea de investitii strãine sau autohtone. Primãria Vaslui lucreazã, in prezent, la actualizarea Strategiei de Dezvoltare a Popului Metropolitan Vaslui 2014 – 2020. Documentul trebuie reactualizat, deoarece au apãrut o serie de modificãri in cadrul noului exercitiu bugetar al Uniunii Europene (UE) 2014 – 2020. Mai exact, strategia trebuie pliatã pe cerintele noilor ghiduri de finantare pe programele europene. Strategia de dezvoltare cuprinde circa 70 de proiecte care vizeazã intreaga zonã metropolitanã sau numai municipiul Vaslui. Practic, reactualizarea strategiei la nivel local are ca obiectiv atragerea proiectele cu finantare europeanã.