Chipuri de copii in „Lumini si Umbre”, de Ziua internationalã a copi lului

miercuri, mai 31, 2017, 3:00

1iunie – Ziua Internationalã a Copilului, zi in care readucem in prim plan si retrãim copilãria mai mult ca in orice altã zi, reprezintã prilej de bucurie, sãrbãtoare si promovare a bunãstãrii tuturor copiilor. An de an, Directia Generalã de Asistentã Socialã si Protectia Copilului Vaslui celebreazã Ziua Internationalã a Copilului printr-o gamã de activitãti tematice, organizate la nivelul fiecãrei entitãti din structurã in care sunt gãzduiti copii. Împreunã cu alti parteneri institutionali si voluntari din comunitate, acestia vor fi sãrbãtoriti prin vizite la grãdina zoologicã, la cinematograf sau in parc, jocuri si competitii distractive, desene pe asfalt, activitãti de recreere-socializare si programe artistice, completate prin momente festive. Sub egida aceleiasi sãrbãtori, pictorul Constantin Mardare isi prezintã lucrãrile ce infãtiseazã chipuri de copii intr-o expozitie intitulatã ßLumini si umbre’. Vernisajul va avea loc astãzi, la ora 14.00, la sediul Complexului de Servicii Comunitare nr. 1 Barlad, fiind prezentat de cãtre prof.dr. Laurentiu Chiriac.