Cereri pentru 51.000 ha, depuse la APIA în ultimele 3 zile ale campaniei 2017

joi, mai 18, 2017, 3:00

Campania 2017 de depunere a cererilor unice de platã în agriculturã a fost una atipicã, fiind prima la care termenul final, 15 mai, nu a mai fost prelungit, asa cum unii fermieri se asteptau. În consecintã, în ultimele 3 zile, care au inclus si sâmbãta si duminica în care la APIA Vaslui, dar si în multe primãrii, s-a lucrat normal, au fost depuse nu mai putin de 1.048 cereri, pentru o suprafatã totalã de 50.962 ha, o cincime din întreaga suprafatã agricolã a judetului! De mentionat cã ultimul solicitant a depus cererea de subventie cu doar un sfert de orã înaintea expirãrii termenului limitã, ora 24.00 a zilei de 15 mai. Felul ãn care s-a desfãsurat campania la Vaslui a clasat judetul nostru pe un onorant loc doi la nivel national.

Chiar si in conditiile in care, in ultimele zile, datoritã unor probleme ale sistemului informatic al Ministerului Agriculturii, aplicatia IPA ON-line a fost inaccesibilã fermierilor, digitalizarea suprafetelor pentru care se solicita subventii fiind posibilã doar la centrele APIA, iar asociatiile de crescãtori de animale au primit undã verde de a depune cereri in nume propriu doar cu cateva zile inainte de sfarsitul campaniei, APIA Vaslui a finalizat cu succes aceastã actiune. Mobilizarea a fost fãrã precedent, fiind implicati nu doar angajatii APIA, dar si cei ai DAJ, ANARZ sau DSVSA, functionarii din primãrii, care au fãcut ore suplimentare pentru a elibera adeverintele necesare solicitantilor, ori Prefectura, implicatã in efortul de mobilizare a fermierilor vasluieni pentru a depune la timp cererile de subventie. Toate aceste eforturi s-au concretizat prin depunerea de cereri de subventii pentru o suprafatã agricolã mai mare cu peste 4.440 ha mai mare ca in anul precedent, respectiv pentru 248.861,48 ha, 103,08% fatã de suprafata declaratã in 2016. ßRaportandune la anul anterior, avem un procent de 95,62% la numãrul de fermieri care s-au prezentat la sediile APIA, scãderea numãrului de cereri depuse si creserea supra – fetei aferente se datoreazã comasãrii terenurilor agricole din judetul Vaslui, fenomen imbucurãtor in conditiile in care se doreste sã avem o agriculturã modernã, efectuarea de lucrãri agricole pe suprafete mari si avand o politicã agricolã coerentã fiind unele din principalele conditii pentru obtinerea de recolte si produse competitive la nivel european’, a declarat Rãzvan Arteni, directorul executiv al APIA Vaslui. Acesta a adãugat cã Campania 2017 continuã, in urmãtoarele douã sãptãmani fermierii putand face, fãrã penalitãti, modificãri la cererile depuse, iar, incepand cu 1 iunie, va demara controlul administrativ, incluisv cel preliminar al cererilor unice de platã si esantionarea acestora. Tot in aceastã perioadã, se incearcã autorizarea la platã a ultimelor cereri de subventii aferente anului trecut rãmase neplãtite. Din cate se pare, motivul pentru care circa 100 de fermieri vasluieni mai asteaptã incã subventiile pe diferite scheme de platã accesate il reprezintã tot sistemul informatic care a pus probleme in ultima perioadã si a cãrui erori sunt rezolvate cu intarziere de administratorul de sistem.

Stabilitatea în functie, cheia bunelor rezultate

Rezultatele Campaniei APIA 2017 au demonstrat incã un fapt: munca in echipã, intr-un colectiv sudat, duce la obtinerea de bune rezultate. Metoda ‘tragerii cu prastia’ a directorilor APIA prin tarã, aplicatã in anii precedenti, s-a dovedit a fi una pãguboasã, atat pentru centrele judetene APIA, unde se dezarmonieazã colectivele, cat si pentru bugetul statului, pentru cã fiecãrui director detasat ‘in interes de serviciu’ i se plãteste transport, cazare si diurnã. Acest fapt a fost dovedit de finalizarea cu succes a Campaniei 2017, cand fiecare director a depus eforturi inimaginabile la centrele judetene manageriate de ei’, este de pãrere directorul Rãzvan Arteni, care aminteste cã, anul trecut, nu mai putin de 7 directori ai centrelor judetene APIA au fost detasati temporari in alte judete si, datoritã conditiilor specifice diferite de la o zonã la alta, activitatea atat a institutiilor de unde au plecat, cat si acolo unde au plecat au avut de suferit. Poate cel mai bun exemplu a fost chiar la Vaslui, acolo directoarea executivã Carmen Mariana Miron Uratu, detasatã de la APIA Giurgiu, a petrecut mai bine de jumãtate din timp in concediu de odihnã, exact in perioada cea mai aglomeratã a anului, de autorizare la platã a cererilor de subventie depuse de fermieri in 2015. ‘Lãsati la locul lor, cu colectivul pe care-l cunosc si in conditiile cu care sunt familiarizati, respectivi manageri au avut rezultate mult mai bune bune’, a arãtat Arteni, revenit in octombrie 2016 dupã detasarea la APIA Teleorman.