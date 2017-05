Când Dorel e si drumar, si tractorist!

joi, mai 25, 2017, 3:00

Scenã de tot râsul, ieri dimineatã, pe General Vasile Milea, din Bârlad, stradã pe care un angajat al SC LDP Reiser SA, de profesie drumar-tractorist, a reusit performanta de a rãsturna remorca atasatã la tractorul pe care a încercat sã îl întoarcã „în loc”.

Manevra, care nu i-a reusit catusi de putin, a fost insã destul de riscantã pe ceilalti muncitori care roiau in jurul tractorului. Însã asta nu inseamnã cã nu a starnit rasul trecãtorilor, care mai de care minunandu-se de ßindemnã narea’ tractoristului. Altii, mai hatri, chiar i-au reprosat in fatã individului cã nu s-a orientat deloc in spatiu cand a luat decizia de a intoarce din scurt un tractor cu tot cu remorcã pe o stradã care cu chiu cu vai ii permitea efectuarea manevrei. Marele noroc a fost insã altul: remorca, de obicei folositã la transportul bitumului fierbinte necesar peticirii drumurilor, era goalã. Prin urmare, muncitorii au chemat un alt utilaj de la societatea unde lucreazã si, in cateva minute, au reusit sã repunã remorca pe roti. ßM-am uitat la el cand a intors, pentru cã un tractor pe strãzi nu e greu de observat, in special din cauza zgomotul pe care il face. Si, deodatã, am vãzut cum a fortat cricul remorcii, pentru cã tractoristul nu a putut sã vireze mai in larg din cauza unei masini stationate pe sensul pe care vroia sã intre. Si… cam asta a fost! Nici el nu si-a dat seama, probabil, cã nu are loc, dar nici nu a auzit zgomote din cauza motorului… Ce sã-i faci? Se mai intamplã! Bine cã nu a pãtit nimeni nimic, cã erau numai muncitori pe langã tractor cand s-a rãsturnat remorca’, a povestit un martor ocular. Dupã ce au rezolvat problema, muncitorii au intrat, evident, intr-o binemeritatã pauzã de masã. Pãi, ce era sã facã panã se intorcea colegul tractorist cu remorca plinã de bitum? Problema care se pune este, de departe, cu totul alta: dintotdeauna, si probabil si in continuare, lucrãrile la drumurile din Barlad se fac cu utilaje vechi de zeci de ani, la un moment-dat, iatã dovada!, chiar periculoase pentru muncitorii care incã mai asfalteazã ßla lopatã’. Însã, de mai bine de 15 ani de cand conduce Reiser, Florin Ghenghe, directorul executiv al societãtii la care actionar unic este Consiliul Local Barlad, a tot cerut bani pentru a cumpãra utilaje noi. Numai cã, de fiecare datã, rãspunsul alesilor i-a fost servit sec: altã datã.