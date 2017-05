Canalizarea Munteni – Podeni, în grafic

marți, mai 30, 2017, 3:00

Conducerea Primãriei Bârlad a anuntat, prin edilul- sef Dumitru Boros, cã, în ciuda a ceea ce se vehiculeazã public, lucrãrile la canalizarea menajerã si pluvialã, de pe 73 de strãzile din cele mai mari douã cartiere ale orasului, sunt în grafic.

Astfel, primarul Boros a tinut sã informeze public cã pe o parte din arterele ‘tintã’ lucrãrile deja s-au finalizat, iar strãzile pe care s-a intervenit (cinci la numãr) chiar au fost aduse la forma initialã, in timp ce pe altele echipele continuã lucrul conform programului asumat. ‘Vorbim despre o lungime de cinci kilometri pe care s-au terminat deja lucrãrile, iar cele cinci echipe care lucreazã acolo au intrat pe alte artere din program. Dupã cum am constatat personal la fata locului, programul se respectã, chiar dacã s-a mai spus prin spatiul public, pe ici, pe colo, cã ar fi plecat constructorul sau mai stiu eu ce. Oricum, ideea este cã, in calitate de beneficiari, nu sunt motive de ingrijorare in acest moment’, a declarat primarul Boros. Valoarea totalã a investitiei este de aproximativ 14 milioane lei (bani imprumutati de oras de la CEC Bank). Proiectul prevede realizarea canalizãrilor manejerã si pluvialã pe 31 de strãzi din cartierul Munteni si pe alte 42 din Podeni. Termenul de executie a investitiei este de doi ani (finalizare proiect ianuarie 2019) iar in cadrul lucrãrilor se vor construi si patru statii de pompare a apelor uzate si pluviale. Beneficiare direct ale investitiei vor fi peste 2.400 de familii din cele douã cartiere. Mai trebuie spus cã, initial, orasul s-a imprumutat de 17 milioane de lei de la CEC Bank, insã, ulterior, situatia din teren a arãtat cã se poate face o economie de circa 3 milioane lei. Aceastã diferentã va fi folositã, cel mai probabil, la canalizarea celui mai nou cartier al orasului, care se va amenaja in partea de vest a localitãtii, in zona Cimitirului ‘Eternitatea’.