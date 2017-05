Campania de primãvarã se apropie de final, cu un minus de aproape 1.300 hectare calamitate

luni, mai 15, 2017, 3:00

Fermierii din judetul Vaslui au trecut cu bine de aprilie, o lunã extrem de capricioasã din punct de vedere meteorologic. Pe langã foarte multe zile cu precipitatii abundente, agricultorii au avut parte si de cateva zile de ninsori si chiar inghet tarziu. Potrivit informatilor furnizate de producãtorii agricoli de la nivelul judetului Vaslui, panã pe data de 9 mai, suprafata insãmantatã a fost de 160.481 hectare, ceea ce reprezintã 82% din programul stabilit de cãtre fermieri. Cultura de porumb a fost semãnatã pe aproape 95.000 hectare (88% din suprafata programatã), floarea-soarelui, pe 49.000 hectare (95%), orzoicã de primãvarã, pe 6.417 hectare, rapitã de primãvarã, pe 1.350 hectare, mazãrea pe 1.220 hectare, si cuturi care ocupã suprafete mai mici in ce priveste structura culturilor din acest an agricol. Cat priveste suprafetele calamitate de ninsorile de la sfarsitul lunii aprilie, Directia pentru Agriculturã a Judetului (DAJ) Vaslui a continuat sã primeascã procesele-verbale de constatare si evaluare a pagubelor intocmite la nivelul primãriilor. ‘Panã la aceastã datã, noi am primit procese-verbale pentru o suprafatã afectatã de 1.268 hectare. Este vorba despre 287 hectare semãnate cu grau, 320 hectare cu rapitã, 114 hectare cu floarea-soarelui, 183 hectare cu plante furajere, 358 hectare de livezi si un hectar de legume’, a precizat Gigel Crudu, directorul DAJ Vaslui.