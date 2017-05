Campania de depunere a cererilor unice de platã la APIA s-a încheiat!

miercuri, mai 17, 2017, 3:00

Luni, 15 mai, ora 24:00, Agentia de Plãti si Interventie pentru Agriculturã a încheiat Campania de primire a cererilor unice de platã pentru anul 2017. În urmãtoarele douã sãptãmâni, fermierii pot depune modificãri la cererile unice de platã depuse în cadrul Campaniei 2017, fãrã aplicarea de penalitãti, iar pe 1 iunie va demara controlul administrativ al cererilor depuse. MADR anuntã cã, conform programãrii, plata regularã pentru anul de cerere 2017 se va face începând cu 1 decembrie, ultimele subventii urmând a fi achitate cel mai târziu pânã pe 31 martie 2018.

Campania 2017 de depunere a cererilor unice de platã in agriculturã, a reprezentat, pe ultima sutã de metri, un efort deosebit din partea lucrãtorilor APIA, dar si a altor institutii implicate: Directia pentru Agriculturã a Judetului Vaslui, DSVSA sau OARZ, Prefectura si primãriile din judet. Astfel, pentru satisfacerea tuturor cererilor, in conditiile in care, cu 4 zile inainte de finalul campaniei, mai erau asteptati la centrele APIA circa 3.000 de fermieri, cererile acestora insumand un sfert din suprafata agricolã a judetului Vaslui, iar asociatiile de crescãtori de animale au primit acceptul de a depune cererile de subventii pentru pãsune incepand cu data de 11 mai, a fost prelungit programul de lucru cu publicul, inclusiv in weekend, iar in ultima zi, panã la orele 24! În plus, personalul DAJ Vaslui a fost prezent in judet, pentru a-i ajuta pe fermieri sã-si pregãteascã documentele, si chiar pentru a-i transporta la centrele APIA, angajatii primãriilor, responsabili cu eliberarea adeverintelor agricole, au rãspuns apelului APIA si a Institutiei Prefectului de a asigura permanentã la primãrii in toatã aceastã perioadã. Culmea, unele disfunctionalitãti au apãrut chiar in sistem, aplicatia IPA On-line, pentru vizualizarea parcelelor agricole, nefiind disponibilã publicului larg chiar in zilele de mare aglomeratie, din cauza suprasolicitãrii si a mentenantei programate in cel mai prost moment ales! Chiar si asa, conform anuntului fãcut de MADR, Campania 2017 a fost un succes, targetul de cereri primite fiind atins in fiecare judet, ba mai mult, la nivelul intregii tãri au fost depuse cereri pentru o suprafatã cu aproape 215.000 ha mai mare ca anul trecut. ßA fost un efort deosebit al tuturor celor implicati in acest proces – fermieri, presedinti ai asociatiilor de crescãtori de animale si ai celor de producãtori agricoli, APIA, MADR, ANZ, ANSVSA, primãrii si prefecturi, cãrora doresc sã le multumesc tuturor pe aceastã cale’, a declarat ministrul agriculturii Petre Daea in cadrul unui comunicat remis ieri, 16 mai. Totodatã MADR reaminteste cã in perioada 16 – 31 mai inclusiv, la sediile Centrelor judetene sau locale APIA, fermierii pot depune modificãri la cererile unice de platã depuse in cadrul Campaniei 2017, fãrã aplicarea de penalitãti. În continuare, in intervalul 1 iunie – 1 iulie APIA va efectua controlul administrativ, inclusiv controlul preliminar al cererilor unice de platã, esantionarea acestora precum si transmiterea esantioanelor, pentru ca, intre 1 iulie si 1 octombrie 2017 urmand a se efectua controlul la fata locului pentru cererile unice de platã esantionate la control pe teren. Controlul aferent al unor obligatii specifice urmeazã a fi efectuat in iarna sau in primãvara anului urmãtor. Conform anuntului MADR, plata avansului pentru anul de cerere 2017 se va efectua incepand cu data de 15 octombrie, urmand ca plata regularã pentru anul de cerere 2017 sã se facã incepand cu 1 decembrie 2017, iar plãtile sã se finalizeze cel mai tarziu pe 31 martie 2018. Sprijinul financiar aferent Campaniei 2017 este finantat din Fondul European de Garantare Agricolã (FEGA), din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Ruralã (FEADR) si de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltãrii Rurale.