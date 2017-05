Bichinet si buletinul meteo… politic!

vineri, mai 19, 2017, 3:00

„Dragnea, în expansiune, Vaslui, în recesiune”, asa s-a numit declaratia politicã rostitã de Corneliu Bichinet, marti, în Parlamentul României. În cadrul acesteia, parlamentarul PMP de Vaslui a fãcut un amplu ocol prin actiunile publice ale „galacticului” Liviu Dragnea – pe care l-a asigurat cã nu va fi niciodatã presedinte al României -, ajungând, în final, la inundatiile care, recent, au afectat mai multe localitãti din judetele Vaslui si Bacãu. „Decât sã cheltuiti banii pe drumuri care nu se mai terminã niciodatã, regularizati cursurile râurilor pe care le-am mentionat”, i-a cerut Bichinet lui Dragnea.

‘Discursuri bune si…’, poate deputatul PSD de Galati Nicolae Bacalbasa ar fi trebuit sã se opreascã aici. Colegul de ‘contre’ ò meritate -, Corneliu Bichinet, deputat PMP de Vaslui, i-a oferit cu titlu gratuit o nouã mostrã de discurs gãlãteanului, destinatarul declaratiei politice rostite, marti, in plenul Camerei Deputatilor fiind, ca de obicei, liderul PSD Liviu Dragnea. Pentru inceput, Bichinet si-a exprimat regretul cã, din nou, ii transmite presedintelui Camerei un mesaj ‘pãrintesc’ in absentã. Convins totusi cã cineva i-l va transmite, parlamentarul vasluian si-a rostit declaratia politicã, intitulatã ‘Dragnea, in expansiune, Vaslui, in recesiune’, punctul de plecare al acesteia fiind buletinul meteo… politic. ‘Domnule Dragnea, dupã o iarnã vrãjmasã, zbuciumatã, care v-a spulberat visul – legitim, de altfel – de a deveni prim-ministru al Guvernului Romaniei, iatã, o primãvarã capricioasã, cu ploi, grindinã, zãpadã, va tulburat echilibrul constant de care dati dovadã, si jumãtatea lunii mai vã gãseste insã senin, in expansiune totalã. Visele inalte, aveti grijã, domnule Dragnea, intotdeauna se spulberã si, atunci cand te trezesti, iti dai seama cã te-ai iluzionat. Doriti sã fiti presedintele Romaniei. N-o s-ajungeti din urmãtoarele motive, nu cã vrea si Vranceanu Firea, nu cã vrea si Serban Nicolae, nu cã vrea si Olguta Vasilescu, nu cã si-ar mai dori un mandat si domnul Klaus Iohannis, ci pentru cã, data viitoare, la momentul potrivit, presedintele tãrii va fi un om de la Partidul Miscarea Popularã.



Pamfletul „Bulion” sau „Patlagica”?

Si, continuã acelasi Bichinet: ‘V-am vãzut, domnule Dragnea, intr-o ipostazã cat se poate de umanã, frumoasã, la Bistrita, si m-am bucurat pentru dumneavoastrã. Am vãzut-o pe distinsa colegã Panã, ca o visinã posomoratã, prinzandu-se in stanga dumneavoastrã la o horã, e drept, cu un ritm cam molcom si care, pe mãsurã ce evolua, s-a deschis ca un bobocel de trandafir. V-am vãzut cand ati mers la cei cu solarii, cu tomate, insã, si acolo, pocinog! V-a luat-o Arghezi inainte: a scris ‘Lauda tomatei’. Nu vã rãmane decat sã faceti un pamflet… pamfletul care sã se ducã spre Guvern. Nu-i mai dau nume acum… hai sã-i zicem ‘Bulion’… sau ‘Pãtlãgicã’. Domnule Dragnea, cat erati dumneavoastrã in bãile de multime, natura – cred cã-i mana lui Bãsescu aici – s-a dezlãntuit. Delta s-a mutat de la locul ei spre Bacãu si spre Vaslui, si rauri care, vara, pot fi trecute dintr-o sãriturã, acum, parc-au innebunit. E vorba de Lipova, Tutova, Barlad, Racova. S-a inundat Plopana, in Bacãu, Strãminoasa, podul de piatrã, s-au inundat satele Doagele, Stejaru, Pungesti, Garceni, Rebricea, a fost prãpãd si la Negresti, si la Albesti, dar mai rãu ca peste tot a fost in comuna Voinesti, pentru cã dealul a luat-o la vale si casele, aproape toate, sunt inghitite de pãmant. Se intelege cã si prefectul, si presedintele Consiliului Judetean au fãcut rapoarte cãtre guvern. Cum n-am nicio nãdejde cã Guvernul va lua vreo mãsurã, mã adresez dumneavoastrã, domnule Liviu Dragnea, presedintele PSD-ului, presedintele Camerei Deputatilor, galacticul: rezolvati dumneavoastrã cererile celor de la Vaslui si, decat sã cheltuiti banii pe drumuri care nu se mai terminã niciodatã, regularizati cursurile raurilor pe care le-am mentionat’, a incheiat deputatul PMP Corneliu Bichinet.