Bichinet: «Ne pregãtim sã bãgãm tot poporul la puscãrie?»

La începutul sãptãmânii trecute, deputatul PMP de Vaslui Corneliu Bichinet a avut o interventie pe tema penitenciarelor, imediat dupã discursul tehnic al unui secretar de stat de la MAI, care anunta, cu mândrie, cã în acest an va începe construirea a douã noi puscãrii. Bichinet a precizat cã PMP va sustine acest proiect, însã, în acest context, a det glas câtorva întrebãri justificate.

Una dintre nedumeririle lui Corneliu Bichinet este lipsa de pe agenda actualului guvern a mãsurilor destinate tãranilor si muncitorilor. ‘Cei de la Miscarea Popularã sustin acest proiect, insã pare cam suspectã dragostea aceasta netãrmuritã fatã de cei aflati in detentie – o situatie nefericitã. Am vãzut cu catã mandrie doamna ministru spunea cã se doreste ca douã noi penitenciare sã fie incepute. Domnule, nu stiu: noi ne pregãtim sã bãgãm tot poporul la puscãrie? De asemenea, eu stiu cã-i greu, am auzit de la cei care-au trecut pe-aici cã e greu in puscãrie; nu-i atat de greu ca-n satele Moldovei, da-i greu si-acolo! N-am vãzut, de cand am venit aici, in Parlament, pe nimeni de la Guvern sã vorbeascã despre tãrani, despre situatia foarte grea a celor din lumea satelor – mã refer la cei care muncesc, nu care beau, care au produse si nu le pot desface in targuri -, n-am auzit nimic despre muncitori, pentru cã mai sunt muncitori!’, a declarat Corneliu Bichinet in plenul reunit al Parlamentului. Datã fiind grija excesivã a guvernantilor pentru puscãriasi, Bichinet a oferit si trei variante de actiune pentru Executiv. ‘Sunt trei variante: fie, varianta imumanã, sã-i lãsãm sã putrezeascã acolo, fie, varianta ultrageneroasã, sã le dãm drumul la toti, fie o variantã a unei gratieri selective, incat cei care au o sansã sã revinã la o viatã normalã, sã o facã, iar cei care au trecut pe-acolo, sã fugã o sutã de kilometri cand aud de puscãrie. PMP va sustine si sã stiti cã dorim nu sã facem o opozitie de dragul opozitiei, cã… noi suntem si foarte multi, si foarte puternici, de altfel; vrem sã facem o opozitie constructivã, sã colaborãm cu cei care vin cu proiecte de lege normale, serioase, nu se ne aflãm lunea in treabã o orã aici, si marti, douã ore, tot aflandu-ne in treabã’, a subliniat el. Ulterior, Corneliu Bichinet si-a justificat interventia, subliniind cã treaba lui nu este sã se adreseze ‘umanitãtii, in general, planetei ori cosmosului’, ci direct romanilor ‘care asteaptã de la noi rezolvarea grelelor probleme cu care se confruntã’. ‘Pledez pentru judetul Vaslui, pentru tãranul autentic din satele romanesti si pentru cel care produce ceva la locul lui de muncã, asta fac eu in parlament!’, a conchis Corneliu Bichinet.