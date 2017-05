Bichinet, dialog indirect cu adevãratul prim-ministru al tãrii, Liviu Dragnea!

luni, mai 8, 2017, 3:00

Declaratiile politice ale deputatului PMP Corneliu Bichinet tind sã alcãtuiascã un ciclu, fiind reunite atât prin tematicã – sublinierea necesitãtii accelerãrii investitiilor în judetul Vaslui si constanta readucere a acestuia în atentia guvernantilor -, cât si prin destinatarul unic. Acesta este Liviu Dragnea, presedintele PSD, presedintele Camerei Deputatilor si, spune Bichinet, adevãratul prim-ministru al tãrii.

Deputatul Corneliu Bichinet isi continuã dialogul cu liderul socialdemocratilor, Liviu Dragnea, presedintele Camerei Deputatilor. Sãptãmana trecutã, Bichinet i-a cerut lui Dragnea sã dea drumul la investitii, in special in judetul Vaslui, si sã dispunã redeschiderea mãcar a unui spital din cele peste 60 inchise de fosta guvernare PDL. Evident, este vorba despre spitalul de la Negresti. Discursul deputatului PMP de Vaslui, foarte apreciat nu doar in plen, ci si in mediul on-line, a inceput cu o dojanã si s-a incheiat cu o mostrã din noul folclor… teleormãnean, judetul lui Dragnea. ‘N-ati tinut cont, domnule presedinte, de sugestia inteleptilor Renasterii, aceea de a te feri a doua zi dupã succes. Dupã succesul din decembrie 2016, ati pãsit pe un teren minat si ati intrat din dandana in dandana, incat aproape toti norii negri par a se fi strans deasupra capului dumneavoastrã incoronat. Domnule Liviu Dragnea, in primul rand, ati gafat cu propunerea Shhaideh. Apoi, ati reusit performanta uluitoare sã-i indreptati pe toti cei adunati in Piata Universitãtii, cum n-a mai reusit niciun om politic, impotriva dumneavoastrã. Cand pãreau lucrurile aranjate, a intrat in transã si fostul dumneavoastrã prieten, Ponta, care-a dat-o in nationalism si, nepriindui anonimatul, vã criticã de dimineatã panã searã. Noroc cu domnul Grindeanu, care tace. Dar, dacã-l mai luati mult la pescuit, si domnia sa o sã se umfle si va incepe sã lase icrele, pentru cã isi va face prozeliti’, i-a transmis Corneliu Bichinet presedintelui Camerei Deputatilor. Cu atatea probleme pe cap, liderului PSD, crede parlamentarul vasluian, nu-i mai rãmane decat un lucru de fãcut: ‘(…) sã vã apucati de treabã, ca un adevãrat prim-ministru, ceea ce si sunteti in aceastã tarã, inlocuitorii dumneavoastrã neridicandu-se la asteptãrile electoratului. Unu: investitii masive, pentru cã am pãsit in luna mai in toate judetele tãrii, iar in Barlad, Husi, Vaslui, Negresti e nevoie mai mult decat oriunde. Si, din cele 64 de spitale inchise in Romania, cu ani in urmã, mãcar unul deschideti-l, pe cel din Negresti, Vaslui. Doi: nu mai incurajati nemunca, puturosenia, nu mai impãrtiti ceea ce nu existã, avutia nationalã, cã veti recurge la imprumuturi, care vor fi devastatoare. Dacã liberalii au mers pe lozinca ‘luati de la fiecare cate ceva si nu dati la nimeni nimic’, dumneavoastrã dati tot. Dati tot, si ceea ce nu aveti. Înteleg cã aveti si mici probleme juridice. Nu vã temeti, cã deasupra dumneavoastrã vegheazã Dumnezeu. Si, cum spun cei din Teleorman, ‘vrei sã scapi de mititica, atentie, te salveazã… Bombonica!’, a incheiat Corneliu Bichinet.