Bârlad, oras al Rugby-ului

vineri, mai 19, 2017, 3:00

Maine, Clubul Sportiv ‘Rugby Club Barlad’ va organiza o serie de competitii sportive la care va participa si conducerea Federatiei Romane de Rugby, ocazie cu care orasul va primi distinctia ‘Barlad oras al Rugby-ului’. Astfel, de la ora 11.00, pe Stadionul Municipal, organizatorii vor da startul unor competitii de minirugby, la care vor participa echipe din Barlad, Iasi, Focsani si Suceava. Întrecerile se vor desfãsura pe durata unei ore si vor fi precedate de cel mai asteptat moment al zilei. Alin Petrache, presedintele Federatiei Romane de Rugby si Florinel Matei, secretarul general al federatiei, vor conferi orasului titlul ‘Barlad, oras al Rugby-ului’, moment care va fi marcat prin dezvelirea unui panou care certificã distinctia primitã. Barladul va primi acest titlu in semn de recunoastere a intregii activitãti rugbistice locale (60 de ani in 2016), dar mai ales a elitelor sportului cu balonul oval pe care orasul le-a dat de-a lungul timpului, culminand cu marele rugbist Ovidiu Tonita. În fine, dupã ora 12.30, iubitorii sportului cu balonul oval de toate varstele vor putea asista la o partidã de rugby ‘Old boys’, in cadrul cãreia se vor intalni sportivi retrasi recent sau mai demult din activitatea competitionalã.