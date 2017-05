Bãrbatul care a vrut sã-si omoare sotia gravidã, eliberat mai devreme

marți, mai 16, 2017, 3:00

Autorul unei fapte abominabile, care a îngrozit comuna Dragomiresti, a scãpat de închisoare. Într-un acces de gelozie, bãrbatul a vrut sã-si ucidã sotia, însãrcinatã în ultima lunã. Vasile Murgu a fost condamnat, în 2013, la doar 7 ani si jumãtate de închisoare pentru tentativã de omor deosebit de grav, faptã pentru care putea primi chiar închisoare pe viatã. Cu toate acestea, un judecãtor al Tribunalului Vaslui a considerat cã poate fi eliberat conditionat înainte de termen.

Vasile Murgu avea o familie frumoasã, doi gemeni in varstã de 3 ani si o nevastã vrednicã, care urma sã aducã pe lume un al treilea copil. Cu toate acestea, era bolnav de gelozie si, dupã ce bea cateva pahare, lucru care se intampla aproape zilnic, isi agresa fizic si verbal sotia, pe care o acuza de infidelitate. Pe 23 aprilie 2012, la carciuma din sat, a auzit o poveste despre o consãteancã care ar fi avut o aventurã cu un vecin in varstã. Bãut fiind, s-a dus acasã si si-a acuzat sotia cã, si ea, ar fi fost amanta vecinului si, in ciuda negatiilor femeii, a decis sã o pedepseascã. Si-a trimis copii de acasã, a luat un cutit si, netinand seama de sarcina femeii, a aruncat-o pe pat, lovind-o cu picioarele si apoi aplicandu-i mai multe lovituri de cutit. Cand femeia a reusit sã-i smulgã cutitul din manã, a strans-o cu mainile de gat pãnã aceasta a lesinat, dupã care i-a mai aplicat o loviturã de cutit in piept. Cand a realizat ce a fãcut, a schimbat-o pe femeie de hainele pline de sange, pe care le-a aruncat in foc, dupã care a incercat sã se sinucidã. Dupã ce si-a provocat mai multe rãni la maini si gat, cu cutitul, a incercat sã se spanzure, insã franghia s-a rupt. A incercat sã se spanzure a doua oarã, insã a fost salvat chiar de mama sa, chematã in ajutor de unul dintre copii. Transportati de urgentã la spital, cei doi au supravietuit, dupã cateva zile, femeia dand nastere, unui copil sãnãtos. Dupã ce a fost externat, Vasile Murgu a fost arestat si acuzat de tentativã de omor deosebit de grav, expertiza psihiatricã arãtand cã avea discernãmant la momentul comiterii faptei. Desi fapta sa putea fi pedepsitã cu detentie pe viatã sau inchisoare de la 15 la 25 ani, Murgu a avut parte de ingãduinta judecãtorilor, fiind condamnat la doar 7 ani si jumãtate de inchisoare cu executare. Mai mult, nici aceastã pedeapsã nu a executat-o intergral, fiind liber la doar 5 ani dupã comiterea oribilei fapte, dupã ce a cerut in instantã eliberarea conditionatã dupã executarea a minim douã treimi din pedeapsã. Initial, cererea sa a fost refuzatã de Judecãtoria Vaslui, insã contestatia depusã cu privire la aceastã decizie a fost admisã vineri de Tribunalul Vaslui. Legal, orice condamnat poate beneficia de eliberarea conditionatã pentru bunã purtare dupã executarea a douã treimi din pedeapsã. Poate insã, in acest caz, ar fi trebuit luatã in considerare si fapta sãvarsitã de cel care a cerut clementã, acordatã, iatã, incã de la prima cerere fãcutã!