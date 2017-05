Banii miscã proiectul de apã si canal

miercuri, mai 17, 2017, 3:00

Statiile de tratare si epurare de la Vaslui, Bârlad si Husi sunt în faza premergãtoare receptiei. Din contractul de finantare semnat în decembrie 2016, SC Aquavas SA Vaslui finanteazã ultimele lucrãri la cele douã mari proiecte. Si programul care cuprinde cele cinci contracte de lucrãri pe retele este în pregãtire. Dupã ce va fi atribuit contractul de asistentã tehnicã, se va trece la licitarea lucrãrilor de modernizare a retelelor de apã si canal. La Vaslui, programul implementat pe POS Mediu 2007-2014 nu a avut aplicate corectii financiare.

SC Aquavas SA Vaslui este in faza de pregãtire a receptiei statiilor de tratare si epurare realizate in cadrul Programului Operational Sectorial (POS) Mediu 2007 – 2014. În prezent, sunt finantate ultimele lucrãri care nu au fost finalizate panã in luna decembrie 2015 si au fost fazate pe Programul Operational Infrastructurã Mare (POIM) 2014 -2020. Daniela Grigoras, purtãtorul de cuvant al SC Aquavas SA Vaslui, spune cã pe langã micile lucrãri care s-au fazat de pe proiectele privind reabilitarea statiilor de tratare si epurare, au fost fazate si cele cinci proiecte din cadrul programului pe retele. De asemenea, au mai fost fazate pentru perioada 2014 – 2020 si unele lucrãri care au rãmas de executat, care tin de proiectul de asistentã tehnicã. Dupã ce se va atribui prin licitatie publicã contractul de asistentã tehnicã, va urma licitatia si demararea lucãrilor efective la cele cinci proiecte pe retelele de alimentare cu apã potabilã.

Bani pentru finalizarea lucrarilor

La sfarsitul anului trecut, SC Aquavas SA Vaslui a semnat cu Ministerul Fondurilor Europene contractul de finantare pentru realizarea lucrãrilor de apã si canal, fazate din POS Mediu 2007 – 2014. Contractul a fost incheiat in data de 5 decembrie 2016, si are o valoare totalã de 355.927.333 lei. ‘Acest contract va asigura finantarea inclusiv a contrac – telor de lucrãri pentru reabilitarea si extinderea retelelor de alimentare cu apã si de canalizare din Vaslui, Barlad, Husi si Negresti’, a precizat Daniela Grigoras. Este vorba despre cele cinci proiecte de retele din programul POS Mediu care nu s-au realizat pe vechiul proiect si au fost mutate pe noul proiect finantat prin POIM 2014-2020. În municipiul Vaslui, proiectul de apã si canal prevede extindere cu 54,9 kilometri a retelei de apã, 310 cãmine de vane, 2.460 cãmine contorizare, 491 hidranti de incendiu si patru statii intermediare de clorinare. În municipiul Barlad proiectul prevede extinderea cu 37 de kilometri a retelei de apã, 334 cãmine de vane, 541 hidranti de incendiu, 11 statii de hidrofor. În municipiul Husi, sistemul de alimentare cu apã potabilã va fi extins cu 15,9 kilometri de retea de apã, 131 cãmine de vane, 147 hidranti de incendiu, iar in orasul Negresti sistemul de alimentare cu apã potabilã va fi extins cu 11,6 kilometri de retea, iar sistemul de canalizare menajerã cu 16 kilometri.

Vasluiul nu a avut corectii

Lucrãrile care nu au fost finalizate pe POS Pediu panã in luna decembrie 2015 au fost fazate pentru urmãtorul exercitiu bugetar 2014 – 2020 in douã etape. O parte din lucrãri au fost fazate panã la data de 30 iunie 2016, iar o parte din lucrãri trebuie finalizate panã in anul 2020. ìÎnainte de luna iunie 2016 si anterior semnãrii contractului de finantare din decembrie 2016, noi am avut o serie de verificãri. În acest sens, a fost emisã o notã de aprobare preliminarã in care se retine cã nu au fost aplicate corectii financiare, respectiv nu au fost emise note de constatare a neregulilor si de aplicare a corectiilor financiare. Corectia financiarã este o sanctiune pentru anumite abateri si nereguli si este suportatã din sursele proprii ale beneficiaruluiî, a explicat Daniela Grigoras. În ultima sedintã de Guvern, printr-o ordonantã de urgentã, au fost reglementate conditiile in care sumele aferente corectiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislatia din domeniul achizitiilor publice neimputabile beneficiarilor vor fi suportate de la bugetul de stat pentru proiectele din cadrul POS Mediu 2007-2013 care nu au fost finalizate in perioada de eligibilitate (panã la 31 decembrie 2015) si pentru care s-a convenit cu Comisia Europeanã esalonarea astfel incat a doua fazã a proiectelor sã fie implementatã in cadrul POIM 2014- 2020. La nivel national, este vorba despre 52 proiecte, pentru care valoarea totalã a investitiilor aferente fazei a doua de implementare se ridicã la peste 1,29 mliarde de euro.