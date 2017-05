Atentie la momelile vaccinale!

marți, mai 23, 2017, 3:00

Inspectoratul pentru Situatii de Urgentã ‘Podul Înalt’ al judetului Vaslui informeazã cã in perioada 8 mai – 8 iunie, pe teritoriul intregii tãri se desfãsoarã o campanie de vaccinare antirabicã a vulpilor. Campania constã in servicii de transport, depozitare si distributie de momeli vaccinale antirabice pentru vulpi. Zborurile necesare desfãsurãrii actiunilor de vaccinare se realizeazã in functie de conditiile meteorologice, incepand cu data de 8 mai, din urmãtoarele aeroporturi/aerodromuri: Satu-Mare, Clinceni, Caransebes, Iasi, Targu- Mures, Tulcea si Deva.