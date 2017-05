Anularea ajutorului social ar lãsa cu ochii în soare circa 40.000 de vasluieni

luni, mai 8, 2017, 3:00

Eliminarea venitului minim garantat ar lãsa fãrã bani pentru supravietuire circa 40.000 de vasluieni. Cãlin Popescu Tãriceanu, presedintele Senatului, a propus, la sfârsitul lunii aprilie, ca statul sã sisteze plata ajutorului social, care reprezintã o «invitatie la nemuncã». Pe lângã Teleorman, Buzãu, Mehedinti si Dolj, Vasluiul ar fi unul din judetele cele mai afectate, dacã plata venitului minim garantat ar fi suspendatã.

Cãlin Popescu Tãriceanu, presedintele Senatului Romaniei, a propus, la sfarsitul lunii aprilie, eliminarea venitului minim garantat. Tãriceanu a precizat cã Romania se confruntã cu o lipsã acutã de fortã de muncã, iar aceastã prestatie socialã nu este nimic altceva decat ìo invitatie la nemuncãî. ìTrebuie sã renuntãm complet la venitul minim garantat, care este o invitatie la nemuncã, mai ales in contextul in care in Romania in momentul de fatã este crizã de fortã de muncã. Sunt societãti comerciale, intreprinzãtori care merg sã aducã fortã de muncã din tãrile vecine. Nu putem (…) sã ii lãsãm pe unii sã stea acasã pe venitul minim garantat, in loc sã se ducã la muncã. Eu cred cã si din punct de vedere, dacã vreti, al demnitãtii individuale a fiecãruia, e preferabil sã castigi un ban muncit decat sã stai cu mana intinsã sã primesti un ajutor de la stat’, a spus Cãlin Popescu Tãriceanu. La nivelul judetului Vaslui, initiativa sefului Senatului ar lãsa fãrã surse financiare minime pentru supravietuire mii de familii din toate comunitãtile. În luna martie, Agentia Judeteanã de Plãti si Inspectie Socialã Vaslui a achitat ajutoare sociale in sumã totalã de 3.485.000 lei, pentru 11.303 beneficiari. Din totalul beneficiarilor, 2.500 sunt persoane singure, iar restul sunt familii. În medie, o familie care primeste ajutor social are patru persoane, ceea ce inseamnã cã circa 35.000 de persoane.

2,5% din populatie primeste ajutor social

Vasluiul se aflã in topul primelor cinci judete din Romania cu cei mai multi beneficiari de venit minim garantat, raportat la populatie. Alãturi de Teleorman, Buzãu, Mehedinti si Dolj, care au un procent cuprins intre 2,9% si 2,2%, din populatia judetului care primeste acest ajutor social, Vasluiul are 2,5% din populatia judetului, de circa 452.000 de persoane, care primeste sprijin financiar de la stat. Ajutorul social se acordã familiilor si persoanelor singure, cetãteni romani sau strãini, inclusiv persoanelor fãrã locuintã, ale cãror venituri lunare se situeazã sub pragul de 142 lei pentru persoanele singure si 527 lei pentru familia formatã din cinci persoane. Concret, sunt indreptãtiti sã primeascã venitul minim persoanele singure care au venituri nete lunare sub 142 lei, familiile formate din douã persoane cu venituri lunare per gospodãrie sub 255 lei, familiile formate din trei persoane cu venituri lunare pe gospodãrie sub 357 lei, familiile formate din patru persoane cu venituri lunare pe gospodãrie mai mici de 442 lei, familiile formate din cinci persoane cu venituri lunare pe gospodãrie mai mici de 527 lei.

La bursa, dupa slujbe

Anticipand parcã propunerea venitã de la Bucuresti, unii primari din judetul Vaslui au inceput sã ii indemne tot mai insistent pe asistatii social sã isi caute locuri de muncã. La inceputul acestei luni, la bursa locurilor de muncã care a avut loc in municipiul Vaslui, au participat peste 1.000 de beneficiari de ajutor social. Printre asistatii social care au venit la bursã s-au numãrat cei din din comunele Stefan cel Mare, Bãlteni, Feresti, Tanacu, Vãleni, Lipovãt. Mihai Moraru, primarul comunei Stefan cel Mare, a spus cã din comuna pe care o conduce au fost la bursã peste 100 de asistati social, iar o parte dintre participanti si-au gãsit un loc de muncã. ßCei care sunt apti de muncã trebuie sã isi caute un loc de muncã. Nu discutãm de persoanele in varstã, care au peste 60 de ani. Tinerii care primesc ajutor social sã isi gãseascã un loc de muncã. Cum si ei sunt interesati, suntem pe aceiasi lungime de undã ca ei sã isi gãseascã o slujbã corepunzãtoare calificãrii pe care o au. Asistatii social vor participa la orice eveniment organizat de Fortele de Muncã Vaslui, pentru a-si gãsi un loc de muncã’, a spus Mihai Moraru.