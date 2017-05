Amfiteatrul Liceului «Mihail Kogãlniceanu» Vaslui va fi modernizat

luni, mai 29, 2017, 3:00

Consiliul Local (CL) Vaslui a aprobat o hotãrare privind elaborarea documentatiei pentru avizarea lucrãrilor de interventii si indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ‘Amenajare Amfiteatru Liceul Teoretic Mihail Kogãlniceanu’. Amplasamentul in care se va amenaja amfiteatrul este situat in corpul anexã – parter al liceului, situat in str. Mihail Kogãlniceanu nr. 19. Amfiteatrul se va dezvolta pe o suprafatã de circa 110 metri pãtrati, accesul fãcandu-se dinspre str. Mihail Kogãlniceanu si dinspre liceu. Lucrãrile vor consta in reparatii, vãruit pereti si tavan (dacã inãltimea sãlii va permite, se poate monta tavan fals), inlocuirea pardoselii cu o mochetã rezistentã la trafic, inlocuirea tamplãriei (usi si ferestre), precum si refacerea instalatiei de iluminat: se va asigura un iluminat modern cu economisire de energie electricã. Amfiteatrul va mai fi dotat cu instalatii de aer conditionat, 110 scaune amfiteatru, 4 scaune prezidiu, un ecran electric videoproiector 240 x198 cm, o tablã albã pe suport mobil, un sistem audio, un calculator facilitãti multimedia etc. Conform devizului general, valoarea totalã a investitiei este de 510.256,65 lei (cu TVA). ‘Conform HG 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publicã din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, art. 17, alin. 4, procedura de atribuire va fi in functie de valoarea estimatã a contractului de prestare a serviciului de proiectare tehnicã, cumulatã cu cea a lucrãrilor aferente obiectivului de investitiiù, se aratã in raportul hotãrarii.