Alunecãrile de teren din Ivesti, «tinute sub control»

miercuri, mai 3, 2017, 3:00

Prefectul Isabel Bogdan, lt. col. Gheorghe Blagoci, inspectorul sef al Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgentã Vaslui, si primarul Nistor Dumitrache s-a deplasat, ieri, in comuna Ivesti, acolo unde sunt inregistrate alunecãri de teren, existand riscul ca un bazin care alimenteazã satul resedintã sã fie avariat. ‘Am tinut sã verificãm la fata locului situatia apãrutã si am constatat cã, deocamdatã, fenomentul alunecãrilor de teren este tinut sub control. Vom forma la nivel de judet o comisie de evaluare, pentru a stabili mãsurile urgente de stopare a alunecãrilor de teren. Vom monitoriza in continuare situatia apãrutã, astfel incat sã preintampinãm anumite dezastre, mai ales cã in zonã de aflã unul din cele trei bazine de alimentare cu apã a localitãtii. Nu se pune problema rãmanerii fãrã apã a comunei, celelalte douã bazine nefiind afectate de alunecãri’, a spus prefectul Isabel Bogdan. Dupã primele evaluãri, pagube mai insemnate sunt inregistrate pe anumite suprafete de vii si pãsune, afectate de fenomenul alunecãrilor de teren.