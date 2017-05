Ai afis cu «De vânzare», bagi mâna în buzunare!

joi, mai 11, 2017, 3:00

Indiferent cã au una sau mai multe masini pe care vor sã le vândã expunândule pe domeniul public, bârlãdenii ar putea fi taxati consistent, în cel mai scurt timp. Initiativa – îndrãzneatã si chiar lãudabilã în acelasi timp – vine sã punã ordine atât în traficul si asa aglomerat al orasului, cât si în felul în care se face comertul stradal.

Întrucat sunt foarte putini cei care stiu, trebuie spus cã expunerea unei masini, pentru vanzare, pe domeniul public este o formã de comert stradal, asa cum este aceasta definitã de Codul Fiscal. Ori, cand vine vorba despre aceastã activitate, primãriile trebuie imediat sã punã legea in aplicare si sã perceapã tarife, asa cum se intamplã in cazul oricãrei forme de comert, fie ea cu caracter permanent sau temporar. Prin urmare, conducerea primãriei din Barlad spune cã se gandeste tot mai serios ca in foarte scurt timp sã promoveze in Consiliul Local un proiect de hotãrare prin care sã se aprobe un nou regulament de ocupare temporarã a domeniului public si privat al orasului. De altfel, la prevederile acestuia deja se lucreazã, spune primarul Dumitru Boros, intrucat, in unele zone din oras, problema localnicilor care isi vand masinile pe domeniul public si ocupã spatii, in special din zona centralã, a devenit un spin in coasta tuturor celorlalti participanti la trafic. ßOrice ban este bine venit la bugetul local, iar ideea mi se pare foarte bunã. Mai ales cã vorbim, asa cum spune legea, despre o formã de comert stradal. Deci, nu avem niciun impediment, din punct de vedere legal. În al doilea rand, putem dirija si locurile in care s-ar putea expune la vanzare autoturismele, fãrã a ocupa alte locuri de parcare, si asa sunt gratuite in oras…’, ne-a declarat primarul Boros. Modelul taxãrii celor care isi vand masinile de pe domeniul public mai este aplicat in tarã. În unele localitãti, chiar cu succes. Spre exemplu, in Slatina, unde, recent, tuturor celor care vor sã isi vandã masinile de pe domeniul public li s-a impus obligativitatea de a obtine de la primãrie un ßacord de ocupare temporarã a domeniului public’. Acolo, cine nu are acest act, adicã nu poate face dovada cã a plãtit suma de 4,5 lei pe metru pãtrat pe zi pentru spatiul public ocupat, riscã o amendã de panã la 1.000 de lei. În functie de mãrimea masinii scoase la vanzare, vanzãtorul poate plãti o taxã zilnicã cuprinsã intre 20 si 60 lei. Sanctiunile pentru lipsa acordului de ocupare sunt date de Politia Localã, cãreia i s-a introdus printre atributii si acest aspect de ordin rutier. ßInitial, fiind vorba despre un numãr mare de persoane care sunt in aceastã situatie, vom supune dezbaterii publice initiativa, dar o vom aduce si in atentia consilierilor locali. Nu doar pentru faptul cã si ei s-au arãtat, in mai multe sedinte, deranjati de felul in care se circulã prin oras, ci pentru a putea intocmi un regulament cat mai complet si corect, dar mai ales care sã convinã si necesitãtilor bugetului local. Remarci negative in privinta masinilor care ocupã domeniul public am primit si din partea celor care se ocupã cu dezãpezirea si curãtenia orasului, dar si de la cei care fac transport de persoane’, a mai spus primarul Dumitru Boros.