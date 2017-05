AFIR a deschis, ieri, 14 submãsuri din PNDR-2020

joi, mai 4, 2017, 3:00

Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a deschis, miercuri, sesiunile de primire a proiectelor de investitii finantate prin intermediul a 14 submãsuri din Programul National de Dezvoltare Ruralã 2014 – 2020 (PNDR 2020), fondurile nerambursabile disponibile pentru fermierii români totalizând 680,8 milioane de euro.

Potrivit informatiilor furnizate de AFIR, din suma totalã prevãzutã pentru aceste 14 submãsuri, circa 53,5 milioane de euro vor fi alocati pentru Investitii Teritoriale Integrate (ITI) in zona Delta – Dunãrii. Astfel, a precizat ing. Alin Dan Trifu, directorul Oficiului Judetean pentru Finantarea Investitiilor rurale (OJFIR) Vaslui, in intervalul 3 mai – 31 iulie 2017, AFIR lanseazã sesiuni de primire a proiectelor pentru submãsurile ‘Investitii in exploatatii agricole’, ‘Investitii in exploatatii pomicole’, ‘Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri’, ‘Sprijin pentru infiintarea de activitãti neagricole in zone rurale’, ‘Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici’, ‘Investitii in crearea si dezvoltarea de activitãti neagricole’, ‘Înfiintarea grupurilor de producãtori in sectorul agricol’, ‘Înfiintarea grupurilor de producãtori in sectorul pomicol’, ‘Investitii in exploatatii agricole zona ITI – DD’, ‘Investitii in exploatatii pomicole zona ITI – DD’, ‘Sprijin pentru infiintarea de activitãti neagricole in zone rurale zona ITI – DD’, ‘Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici zona ITI – DD’, ‘Investitii in crearea si dezvoltarea de activitãti neagricole ITI – DD’. De asemenea, tot incepand de ieri, de la ora 9.00, panã in data de 31 octombrie, ora 17.00, institutia lanseazã si sesiunea de depunere a proiectelor pentru Schema de minimis ‘Sprijin pentru servicii de consultantã in vederea implementãrii proiectelor de investitii pentru procesarea si marketingul produselor agricole in vederea obtinerii de produse neagricole’. Variantele finale ale Ghidurilor solicitantului pentru finantarea investitiilor agricole din cadrul PNDR 2020 au fost publicate pe pagina oficialã de internet a AFIR. Potrivit directorului OJFIR Vaslui, ghidurile sunt valabile pentru sesiunea de primire a proiectelor din anul 2017 pentru investitii in exploatatii agricole (submãsura 4.1, inclusiv pentru teritoriu ITI Delta Dunãrii) si in exploatatii pomicole (submãsura 4.1a, inclusiv pentru teritoriu ITI Delta Dunãrii), pentru instalarea tinerilor fermieri (submãsura 6.1) si pentru dezvoltarea fermelor mici (submãsura 6.3, inclusiv pentru teritoriu ITI Delta Dunãrii). Totodatã, au fost publicate si Ghidurile finale pentru infiintarea grupurilor de producãtori in sectorul agricol (submãsura 9.1) si in sectorul pomicol (submãsura 9.1a). Pe 15 martie, in Comitetul de Monitorizare pentru PNDR a fost aprobatã deschiderea de linii de finantare de aproximativ 2,7 miliarde de euro pentru perioada urmãtoare, peste 6.000 de proiecte primite la AFIR fiind aduse astfel cãtre finantare. Tinta Ministerului Agriculturii este ca, panã la sfarsitul acestui an sã fie puse la dispozitie 100% din alocãrile financiare pentru beneficiarii privati care sunt acreditati pentru mãsuri forfetare. Anul trecut, rata de absorbtie a fondurilor europene prin PNDR 2020 s-a apropiat de 10%, ceea ce a reprezentat plãti efective cãtre beneficiari de aproximativ 767 de milioane de euro in anul 2016, potrivit datelor de bilant ale AFIR, transmise in luna decembrie. Programul National de Dezvoltare Ruralã (PNDR) 2014 – 2020, destinat dezvoltãrii agriculturii si mediului rural din Romania, cuprinde 15 mãsuri de finantare si are alocat un buget in valoare de 9,85 miliarde de euro, din care putin peste 8 miliarde de euro reprezintã fondurile europene, iar diferenta din contributia nationalã.