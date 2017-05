Actiune rutierã de amploare, la Bârlad

marți, mai 30, 2017, 3:00

La sfârsitul sãptãmânii, politistii Biroului Rutier Bârlad au actionat pentru prevenirea accidentelor rutiere produse pe fondul nerespectãrii normelor rutiere privind oprirea si stationarea neregulamentarã, neacordarea prioritãtii de trecere pietonilor, respectiv încãlcarea, de cãtre pietoni, a normelor privind circulatia pe drumurile publice.

Politistii Biroului Rutier Barlad au actionat la sfarsitul sãptãmanii pe raza municipiului Barlad pentru identificarea conducãtorilor auto care nu respectã normele rutiere privind oprirea si stationarea autovehiculelor pe drumurile publice, precum si a celor care nu respectã regulile privind acordarea prioritãtii de trecere pietonilor angajati in traversarea regulamentarã a drumului public, prin locurile special amenajate si semnalizate. De asemenea, politistii au actionat si pe linia indisciplinei pietonilor angajati in traversare prin loc nepermis. În urma actiunii, politistii au aplicat 283 de sanctiuni contraventionale participantilor la trafic care nu au respectat normele rutiere, in valoare totalã de 27.050 de lei. Dintre acestea, 165 au fost aplicate conducãtorilor auto pentru oprire neregulamentarã. De asemenea, 36 de pietoni au fost sanctionati contraventional pentru nerespectarea regulilor privind traversarea drumurilor publice. Totodatã, au fost retinute 15 permise de conducere, 9 dintre acestea pentru neacordare de prioritate, 4 pentru depãsire si 2 pentru alte abateri.