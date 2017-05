Acord de asociere între Bârlad si douã orase din Republica Moldova

joi, mai 4, 2017, 3:00

Consilierii locali din Barlad si-au dat acordul in privinta unei initiative a Executivului local care prevede incheierea unui acord de asociere cu localitãtile Cahul si Durlesti, din Republica Moldova. Autoritãtile din cele trei localitãti intentioneazã, de fapt, sã initieze si sã implementeze, in colaborare, mai multe proiecte transfrontaliere. Sferele de activitate de interes comun in care se vor implementa aceste proiecte sunt din domenii precum economic – in principal, sport, culturã, educatie dar si protectia mediului. Dupã cum a explicat initiatorul, primarul Dumitru Boros, acordul de asociere care va fi semnat in foarte scurt timp cu cei din Cahul va permite pãrtilor sã depunã proiecte de finantare in cadrul Programului Operational Comun Romania- Republica Moldova 2014-2020. Prin acelasi acord, se urmãreste asigurarea unui sprijin reciproc avantajos chiar si in domeniul investitiilor, o atentie deosebitã fiind acordatã colaborãrii intre intreprinderile si firmele mici si mijlocii, din orasele partenere. Interesant este cã asocierea va permite celor localitãtilor ca, pe sectorul sportiv si cel educational, sã fie premise chiar schimburile directe de elevi si sportivi, echipe sportive sau specialisti in domeniul sportului.