A doua zi de proteste la Finantele Publice

miercuri, mai 17, 2017, 3:00

Ieri, salariatii Administra tiei Judetene a Finantelor Publice (AJFP) Vaslui au protestat din nou. Dacã de la primele ore ale diminetii pro gramul de lucru a fost respectat, in jurul orei 10.00, finantistii au oprit din nou munca. Valicã Berescu, liderul Sindicatului din cadrul AJFP Vaslui, a spus cã dupã protes tul spontan de luni nu s-a primit nici un semnal, iar angajatii de la Fisc sunt tot mai nemultumiti. ‘De dimineatã au intrat contribuabilii si si-au rezolvat treburile. Spre ora 10.00, lucrul a fost oprit din nou, si salariatii au protestat spontan in holul institutiei. Maine (astãzi n.r.) suntem che mati la Bucuresti, la Ministe rul de Finante, pentru a purta negocieri. Vom vedea care sunt rezultatele. Sperãm cã cererile noastre vor fi luate in considerare si nu se va mai ajunge la blocarea activitãtii’, a spus Valicã Berescu. Luni, incepand cu ora 9.30, la protestul spontan au partici pat peste 120 de salariati din toate serviciile AJFP Vaslui. Finantistii sunt nemultumiti de prevederile noii legi a salari zãrii unice a bugetarilor, potrivit cãreia nu vor beneficia de cresterea salarialã de 25%, asa cum se intamplã cu alte grupe de salariati. Sindicalistii cer ca salariatii Agentiei Nationale de Administrare Fiscalã (ANAF) din teritoriu sã inca seze aceleasi salarii cu aparatul central al institutiei. Salariatii aflati la miscarea spontanã de protest sustin cã procedurile pentru a intra in grevã gene ralã dureazã mai bine de o lunã si ar fi prea tarziu sã mai protesteze atunci.