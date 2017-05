5 iunie – Ziua Mondialã a Mediului

miercuri, mai 31, 2017, 3:00

Agentia pentru Protectia Mediului Vaslui celebreazã Ziua Mondialã a Mediului, principalul eveniment ecologic de informare publicã si de actiune pentru mediu, în vederea încurajãrii si constientizãrii populatiei privind necesitatea protejãrii mediului pentru generatiile viitoare si de gestionarea responsabilã a resurselor naturale ale planetei.

Anul acesta, tema aleasã de Programul Natiunilor Unite pentru Mediu, in vederea celebrãrii Zilei Mondiale a Mediului este ßConectarea oamenilor la naturã’. Sãrbatoritã in fiecare an in data de 5 iunie, aceastã zi reprezintã una din principalele modalitãti prin care Natiunile Unite stimuleazã pe plan global constientizarea oamenilor in privinta problemelor de mediu si intãreste actiunile politice in acest domeniu. ‘Trãind in era vitezei, a tehnologiei, a robotizãrii, tema pentru anul acesta, ne indeamnã sã ajungem in naturã, sã apreciem importanta si frumusetea ei si sã contentizãm necesitatea de a proteja Pãmantul. În ultimele decenii, progresele stiintifice, precum si problemele de mediu in crestere, cum ar fi incãlzirea globalã, ne ajutã sã intelegem nenumãratele modalitãti prin care sistemele naturale ne sustin prosperitatea si bunãstarea’, a declarat Mãdãlina Nistor, directorul executiv al Agentiei pentru Protectia Mediului (APM) Vaslui. Sãrbãtorirea Zilei Mondiale a Mediului oferã tuturor ocazia de a analiza efectele negative pe care le au actiunile omului asupra mediului, dar si mãsurile pe care trebuie sã le intreprindem pe viitor, pentru a reface ceea ce nepãsarea si inconstienta au distrus. Totodatã, mai aratã Mãdãlina Nistor, ‘este un binevenit semnal si indemn de a actiona unitar pentru salvarea patrimoniului nostru natural pe care avem datoria de a-l lãsa nealterat generatiilor viitoare’. APM Vaslui marcheazã aceastã zi prin activitãti educative cu elevii din scolile si grãdinitele din judetul Vaslui, desfãsurate in perioada 26 mai – 7 iunie 2017.