42 de constructori verificati, 40 de constructori sanctionati!

luni, mai 29, 2017, 3:00

Inspectia Muncii a verificat 42 de angajatori vasluieni cu activitãti în domeniul constructiilor. În total, au fost constatate 101 deficiente, 40 din cei 42 de angajatori fiind sanctionati. Valoarea amenzilor aplicate se ridicã la 94.000 de lei. Pe lângã munca la negru, în multe santiere nu s-au luat mãsurile necesare privind protectia muncii.

În perioada 9 -13 mai, Inspectoratul Teritorial de Muncã (ITM) Vaslui a verificat cazurile de muncã la negru si modul in care angajatori respectã normele de protectia muncii in domeniul constructiilor. Echipele mixte de control au fost formate din inspectori de muncã si jandarmi din cadrul Inspectoratului Judetean de Jandarmi Vaslui. Astfel, au fost verificati 42 de angajatori ce desfãsurau activitate specificã pe raza judetului Vaslui. La cei 42 de angajatori verificati, au fost constatate 101 deficiente, fiind dipuse tot atatea mãsuri de intrare in legalitate. Au fost sanctionati 40 din cei 42 de angajatori verificati, fiind aplicate 65 de sanctiuni contraventionale, in valoare totalã de 94.000 lei. Printre deficientele constatate se numãrã primirea la muncã de persoane fãrã forme legale de angajare. Astfel, au fost identificati trei angajatori la care lucrau sapte persoane fãrã contracte individuale de muncã incheiate in formã scrisã. Alte deficiente privesc utilizarea contractelor cu fractie de normã, nerespectarea prevederilor legale privind repaosul sãptãmanal, precum si neevidentierea orelor lucrate de salariati.

Greu cu protectia muncii

În domeniul securitãtii si sãnãtãtii in muncã, Inspectia Muncii a descoperit utilizarea de schele neconforme, ceea ce a determinat sistarea/oprirea unui loc de muncã panã la remedierea deficientelor. Alte nereguli au vizat neacordarea echipamentului individual de protectie, instruire neadecvatã in domeniu securitãtii lucrãtorilor, precum si neluarea mãsurilor legale de protectie impotriva cãderilor de la inãltime. ‘Numãrul de accidente de muncã inregistrat, precum si incidenta fenomenului folosirii muncii nedeclarate au fost factorii determinanti pentru a continua si intensifica actiunile de verificare in sectorul constructiilor. Am urmãrit verificarea modului in care se respectã prevederile legale in domeniul relatiilor de muncã si al securitãtii in muncã. De asemenea, am controlat modul in care angajatorii realizeazã, in santierele temporare si mobile, mãsurile de securitate si sãnãtate dispuse de inspectorii de muncã’, a spus Gheorghe Chirvase, inspector sef ITM Vaslui.