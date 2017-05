343 firme înregistrate la Registrul Comertului Vaslui

marți, mai 16, 2017, 3:00

Dupã un început de an mai ezitant, întreprinzã torii locali au relansat înmatriculãrile de firme din judetul Vaslui. În primul trimestru din 2017, la Oficiul Registrului Comertului Vaslui s-au înregistrat 343 de firme, ceea ce reprizintã un plus de 2% comparativ cu perioada similarã a anului trecut. Astfel, au fost înmatriculate 210 SRL-uri, 80 Întreprinderi Individuale, 45 Persoane Fizice Autorizate si 8 Întreprinderi Familiale. În primul trimestru al acestui an, la nivel national, cele mai multe firme s-au înregistrat în urmãtoarele domenii: hoteluri si restaurante, distributia apei, salubritate, gestionarea de- seurilor, activitãti culturale si recreative, spectacole, transport si depozitare, alte activitãti de servicii. Anul trecut, în judetul Vaslui au fost înregistrate 1.092 de persoane juridice si persoane fizice. Este vorba despre 689 SRL-uri, 240 II, 145 PFA etc. Potrivit unei analize a «Ziarului Financiar», în anul 2015, Vasluiul a avut o cifrã de afaceri de 5,4 miliarde de lei. Comparativ cu anul 2008, când a fost înregistratã o cifrã de afaceri de 4 miliarde de lei, Vasluiul bifeazã o dinamicã pozitivã de 33%. Alãturi de Vaslui, topul judetelor cu cea mai slabã economie este completat de Mehedinti, Giurgiu, Covasna si Caras-Severin. La polul opus, topul celor mai puternice judete din punct de vedere economic este format din Ilfov, Timis, Cluj si Arges.