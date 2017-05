10 mai – Ziua Mondialã a Pãsãrilor Migratoare

miercuri, mai 10, 2017, 3:00

Agentia pentru Protectia Mediului Vaslui sãrbãtoreste, astãzi, Ziua Mondialã a Pãsãrilor Migratoare, cu scopul constientizãrii publicului privind necesitatea conservãrii speciilor de pãsãri migratoare, habitatelor acestora si a rutelor lor de migratie.

Anul acesta, la nivel international, celebrarea ‘Zilei Mondiale a Pãsãrilor Migratoare’ are ca temã ‘Viitorul lor este si viitorul lor este si viitorul nostru – O planetã sãnãtoasã pentru pãsãrile migratoare si oameni’, subliniind interdependenta dintre oameni si pãsãrile migratoare. Locurile de popas sunt vitale pentru pãsãrile migratoare, deoarece asigurã cele necesare hrãnirii, odihnei si cuibãritului. Acestea sunt locuri cheie de-a lungul rutelor de migratie, cand pãsãrile cãlãtoresc pe distante mari, care cuprind, uneori, mii de kilometrii. Activitãtile umane, in mod direct sau indirect, aduc prejudicii locurilor de popas, prin degradarea si fragmentarea habitatelor acestor pãsãri. Aceste habitate dispar in timp si totodatã este afectatã reteaua de migratie a pãsãrilor. ‘Pentru a marca Ziua Mondialã a Pãsãrilor Migratoare 2017, Agentia pentru Protectia Mediului Vaslui va desfãsura o serie de actiuni de informare si constientizare in unitãtile de invãtãmant din judetul Vaslui’, a declarat Mãdãlina Nistor, directorul executiv al APM Vaslui. La nivelul judetului Vaslui sunt inventariate 120 de specii de pãsãri protejate, din care 82 sunt specii migratoare mentionate in Conventia de la Bonn; Lunca Prutului si cea a Barladului reprezintã importante culoare de migratie a pãsãrilor, iar zonele din judet declarate situri Natura 2000 pentru protectia pãsãrilor sunt ROSPA0096 Pãdurea Miclesti, ROSPA0119 Horga – Zorleni, ROSPA0130 Mita – Carja – Rãdeanu, ROSPA0159 Lacurile din juryul Mascurei, ROSPA0162 Manjesti, ROSPA0167 Raul Barlad intre Zorleni si Gura Garbãvotului, ROSPA0168 Raul Prut si ROSPA0170 Valea Elanului. Conform prevederilor legale, pentru protejatea speciilor de pãsãri sãlbatice, este interzisã capturarea, uciderea, rãnirea puilor ori adultilor, culesul oãlor, deterioarea cuiburilor, deranjarea in perioada de clocire si maturizare a puilor, detinerea de exemplare dintre cele interzise la vanat.