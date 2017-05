10.000 de tone de deseuri colectate din gropile ilegale!

joi, mai 11, 2017, 3:00

Comuna Berezeni a scãpat de muntii de gunoaie strânsi în ultimii 15 ani. Este vorba despre patru platforme neconforme, în care erau depozitate circa 10.000 tone de deseuri. Pentru a pãstra curãtenia în comunã, au fost amenajate gropi ecologice, dotate cu containere pentru colectare selectivã a deseurilor. Persoanele care nu respectã noile conditii de mediu vor primi amenzi de pânã la 1.000 lei.

În ultimele sãptãmani, echipele de muncitori cu utilajele din dotare au curãtat patru locatii din comuna Berezeni, in care erau depozitate ilegal aproximativ 10.000 de tone de deseuri. Toader Dima, primarul comunei Berezeni, a explicat cã cele patru platforme nu erau amenajate conform cerintelor de mediu. ìGunoiul de grajd care s-a macerat a fost imprãstiat pe camp, ca ingrãsãmant organic. Pentru gunoiul de grajd care nu era putrezit, am amenajat o platformã unde sã fie depus. Am adunat toate PET-urile, ambalajele de hartie, plastic si alte tipuri de deseuri si leam depozitat in containere, pentru a face, din acest moment, o colectare selectivã a acestora. De asemenea, am adus si un utilaj greu, cu ajutorul cãruia am curãtat toate aceste locuri pline de gunoaie’, a spus Toader Dima.

Amenzi, fara exceptie

Pentru ca populatia comunei sã nu mai arunce gunoaiele la intamplare, Primãria Berezeni va desfãsura o campanie de informare in acest sens. Fiecare locuitor al comunei va fi informat de modul cum se colectezã selectiv deseurile si locul unde poate fi depus gunoiul de grajd. Persoanele care nu se vor conforma noilor mãsuri privind depozitarea deseurilor vor fi amendate. ìSalariatii din cadrul primãriei au impãrtit cetãtenilor niste anunturi in care precizãm care sunt noile conditii de depozitare a gunoaielor. Cine nu respectã aceste cerinte va primi amenzi cuprinse intre 500 si 1.000 de lei. Cetãtenii trebuie sã stie cã, pe langã drepturi, au si obligatii. Panã acum, nu au fost posibilitãti pentru a depozita gunoul in conditii normale, dar de acum am rezolvat problema. Vom educa oamenii, iar pentru cine nu respectã noile decizii, vom da amenzi, fãrã nicio exceptie. În ultimii ani, comuna noastrã a primit mai multe amenzi de la Garda de Mediu din cauza depozitãrii neconforme a deseurilor, iar acest lucru nu vrem sã se mai intampleî, a mai spus Toader Dima.

Comune sanctionate

În cursul anului trecut, Garda de Mediu Vaslui a amendat mai multe comune pentru mizerie. Comisarii de mediu au controlat toate cele 86 de localitãti ale judetului si au verificat starea de salubritate a cursurilor de apã si cãilor de comunicatie, precum si modul de gestionare a deseurilor generate pe raza administrativã etc. La finalul inspectiilor, s-a constatat cã peste 30 de localitãti au in con – tinuare probleme cu gestionarea deseurilor, in general, cu salubrizarea. Localitãtile repetente la curãtenie au primit avertismente, atentionãri verbale, dar si 9 amenzi contraventionale, in valoare de 135.000 de lei.