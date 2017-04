«Zãpada mieilor» sau berbec turbat?!?

vineri, aprilie 21, 2017, 3:00

Drumarii au fost obligati sã scoatã utilajele de deszãpezire si sã intervinã pe drumurile judetene si nationale pentru a le pãstra în stare de circulatie. Zãpada de aprilie s-a asternut în întreg judetul, în unele locuri stratul depus fiind între 10 si 80 de centimetri, cum a fost cazul la Cârlig, comuna Bunesti Averesti, acolo unde mai multe autoturisme au rãmas blocate în nãmeti. În aceeasi zonã, o ambulantã SAJ în care se afla o bãtrânã care, din cauza zãpezii, a alunecat si s-a lovit la cap, a avut nevoie de ajutorul buldoexcavatorului primãriei, utilajul deschizând drumul pentru ca ambulanta sã poatã ajunge la spitalul din Husi. În continuare, în aceste zile va ninge, iar noaptea de vineri spre sâmbãtã va fi deosebit de rece în toate zonele tãrii.

De ieri, la orele 15.00, panã astãzi, la orele 9.00, judetul Vaslui este sub avertizare cod portocaliu de ninsori si vant, urmand ca, panã la ora 14.00, sã rãmanã valabilã avertizarea de cod galben. Ninsorile s-au abãtut asupra judetului incepand de ieri dimineatã si, pentru a pãstra arterele rutiere in stare de circulatie, a fost nevoie de interventia drumarilor. Astfel, CNAIR a actionat cu 8 autoutilaje si s-au rãspandit 13 tone de material antiderapant pe drumurile nationale DN 11A, DN 15D, DN 24, DN 24A, DN 24B, DN 24D, DN 26, DN 2F. În ceea ce priveste drumurile judetene, conducerea CJ a luat mãsuri si a cerut drumarilor sã intervinã cu utilajele din dotare pentru a pãstra deschise drumurile. Încã de la primele ore ale diminetii, SC Lucrãri Drumuri si Poduri SA a actionat cu 27 de utilaje proprii sau ale colaboratorilor pe mai multe drumuri, printre care DJ 243: Pogana, DJ 243B: Ciocani, DJ 244H, la Urdesti, DJ 244B: Bãgesti – Husi, DJ 244I: Mãlusteni, DJ 244: Suletea – Stroisesti, DJ 244D: Dimitrie Cantemir – Hoceni, DJ 244C: Pãdureni – Urlati, DJ 244A: Gara Rosiesti – Vutcani, sau DJ 245A, Lipovãt – Suceveni. În general, datoritã interventiei drumarilor, pe drumuri s-a circulat in conditii de iarnã, pe un strat de zãpadã pe carosabil de 5 – 7 cm, utilajele fiind pregãtite ca, in caz de nevoie, sã imprãstie si material antiderapant. Cea mai gravã situatie a fost pe DJ 244D, care face legãtura intre Husi si Iasi, care, incã de dimineatã, era in pericol de a fi blocat din cauza zãpezii pe raza comunei Bunesti – Averesti. Din cauza ninsorilor abundente si a vantului puternic, care viscolea zãpada de circa 80 de centimetri depusã, autogrederul trimis in zonã nu a fãcut fatã, iar mai multe autoturisme au rãmas blocate in zona Carlig, astfel cã, in cursul dupã- amiezei a fost trimisã in zonã si o autofrezã. La fata locului s-a deplasat si prefectul judetului, Isabel Bogdan, care a coordonat lucrãrile de deszãpezire. O ambulantã SAJ, care a rãspuns solicitãrii unei bãtrane din Averesti care a suferit un traumatism cranian sever, dupã ce a alunecat si sa lovit cu capul de un lemn, a putut ajunge la spitalul municipal din Husi cu ajutorul unui buldoexcavator al primãriei, care a deschis calea prin zãpadã. În continuare, conform averti – zãrilor Administratiei Nationale de Meteorologie, in cursul zilei de vineri, in Moldova si Transilvania vor predomina ninsorile, iar cantitãtile de apã vor depãsi 20 – 25 l/mp si, pe arii restranse, 40 l/mp. Vantul va avea intensificãri temporare, iar viteza la rafalã va atinge 55 – 65 km/h. Vremea va fi deosebit de rece pentru aceastã perioadã si se va produce brumã, in cursul noptii de vineri/sambãtã in cea mai mare parte a tãrii.