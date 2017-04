Zãpada a fost criminalã. La fel vor fi si scumpirile!

luni, aprilie 24, 2017, 3:00

Ninsorile si frigul din ultimele zile au calamitat aproape în totalitate culturile agricole din judetul Vaslui. Fermierii sunt disperati, pentru cã livezile, viile, suprafetele semãnate au fost distruse de «mixul» zãpadã, viscol si temperaturi sub zero grade Celsius. Mai repede decât ne-am fi dorit, vom începe sã culegem si «roadele» acestui tratament: preturile la legume si fructe vor exploda si, prin contagiune, la fel se va întâmpla si cu celelalte produse agricole.

Cele cateva zile de iarnã autenticã – mai grea decat iarna propriu-zisã – au pus sectorul agricol din judetul Vaslui pe butuci. Precipitatiile si ninsorile abun – dente, dublate de noptile cu temperaturi negative si inghet au provocat un adevarat dezastru. Gigel Crudu, directorul Directiei pentru Agriculturã a Judetului (DAJ) Vaslui, spune cã, in ultimele zile, a discutat cu foarte multi fermieri, iar concluzia este deja clarã: pierderile vor fi uriase. ìNu mai rãmane nimic! Toate suprafetele cultivate cu rapitã sunt compromise. Apoi, viile si livezile sunt distruse. Am vorbit cu un fermier din zona Botesti, care are circa 150 hectare de livezi, si totul este distrus. Culturile de primãvarã care au rãsãrit deja sunt afectate sever. Ceea ce se intamplã este cumplit pentru agricultori! Toatã lumea cu care am discutat este ìterminatãî. De cand lucrez in domeniu, nu s-a intamplat asa cevaî, a spus Gigel Crudu. Si zecile de legumicultori care s-au inscris in programul de tomate, prin care se acorda un ajutor de minimis, au culturile calamitate. Multi si-au scos sistemele de incãlzire din solarii, iar plantele au inghetat.

Preturile vor exploda

Cu marea majoritatea a suprafetelor agricole calamitatã, economia judetului Vaslui va suferi pierderi greu de estimat. Dar, pentru cã episodul de iarnã severã a afectat zone intinse de la nivel national, contributia sectorului agricol la PIB-ul national va fi diminuatã puternic. De asemenea, o loviturã puternicã a primit agricultura de subzistentã, iar familiile nu vor avea de unde sã se mai aprovizioneze din productiile proprii. În acest context, presiunea pe piatã va fi tot mai mare, iar preturile la legume, fructe si chiar cereale din acest an vor creste exponential. Ionel Constantin, presedintele Camerei de Comert, Industrie si Agriculturã (CCIA) Vaslui, spune cã pierderile din agriculturã vor reduce cresterea economicã din acest an. Dacã Fondul Monetar International a anuntat, in ultimele zile, o crestere de 4,2%, avansul economic in 2017 va fi de maxim 3,9%. ìAm 62 de ani, dar nu am mai vãzut asa ceva. Nici oameni mai in varstã, de 75-80 de ani nu s-au confruntat cu o astfel de vreme. Am vorbit cu cineva de la Deleni si a spus cã acolo zãpada are 70-80 de centimetri. Vor fi pierderi mari la pomi, vie, rapitã, dar mai putin la cereale. Din sãptãmanile viitoare, va incepe specula si preturile vor exploda. Sã vedem ce mãsuri de incurajare a agricultorilor va lua Guvernul. Efectul asupra populatiei va fi mare. Toatã Europa se confruntã cu aceste fenemone meteo, produsele agricole nu vor mai ajunge si, pe cale de consecintã, se vor scumpiî, a spus Ionel Constantin.

Populatia va deconta ninsorile

Ovidiu Copacinschi, presedintele Asociatiei Patronale a Întreprinderilor Mici si Mijlocii (APIMM) Vaslui, crede cã va urma o perioadã nefavorabilã si tristã pentru populatie si tarã. ìE trist ce trãim. Nu am trãit asa ceva. Pe langã toate celelalte, putem spune cã si Dumnezeu a venit sã limpezeascã unele lucruri. Nu-i plãcut sã constati acest lucru. În cea mai mare parte a tãrii, pierderile vor fi masive. Va fi o influentã negativã asupra economiei, iar populatia va simti din plin acest efect negativ. Privim cu tristete manifestarea naturii. Nu a fost destul ce facem cu mana noastrã, acum ne pune capac naturaî, a spus Ovidiu Copacinschi. La data de 11 aprilie 2017, dintr-un program de insãmantãri de 195.000 de hectare, erau raportate ca semãnate 44.000 de hectare, adicã 23% din program. Floarea-soarelui a fost semãnatã de 23.000 hectare, orzoaica pe 6.000 de hectare, porumbul pe 5.200 hectare, ovãzul pe 3.000 de hectare si mazãrea pe 3.000 de hectare. În toamna anului trecut, programul de insãmantãri a fost de 96.050 hectare, din care 18.000 hectare de rapitã, iar restul grau, orz de toam – nã, triticale, legume, plante de nutret.