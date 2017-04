Vino la Galati Summer University si familiarizeazã-te cu viata de student!

vineri, aprilie 28, 2017, 3:01

Universitatea „Dunãrea de Jos” din Galati si Liga Studentilor din Galati îi invitã pe liceenii care au absolvit clasele a X-a si a XI-a sã participe la Galati Summer University, un proiect educational prin care se propune introducerea viitorilor studenti în mediul universitar gãlãtean.

Astfel, elevii au posibilitatea de a se familiariza atât cu partea didacticã a învãtãmântului academic, cursuri, laboratoare, seminarii, cât si cu partea de educatie nonformalã, necesarã pentru o dezvoltare personalã completã.

În cadrul Galati Summer University, elevii vor fi cazati într-un cãmin studentesc, vor lua masa la cantinã, vor participa la activitãti didactice sustinute de profesori universitari, se vor familiariza cu sãlile de curs si campusul universitar, vor interactiona cu miscarea studenteascã. Astfel, pe parcursul a zece zile din vacanta de varã (20-30 iulie), vor putea cunoaste specificul fiecãrei facultãti, urmând ca atunci când vor ajunge la finalul clasei a XII-a sã aibã o imagine de ansamblu asupra posibilitãtilor pe care le oferã facultãtile din cadrul Universitãtii „Dunãrea de Jos” din Galati si sã poatã alege cel mai potrivit domeniu de studiu.

De asemenea, ei vor participa la activitãti de educatie nonformalã: team-building-uri, training-uri de comunicare, time-management si work-shop-uri în domenii de interes general, ce le vor facilita dezvoltarea personalã si profesionalã.

Pentru înscrierea la scoala de varã ce se va desfãsura la Universitatea „Dunãrea de Jos” din Galati este necesarã completarea, pânã la data de 20 iunie, a unui formular pe care îl gãsiti la adresa http://gsu.lsgalati.ro/ce-este-gsu, însotit de acordul unuia dintre pãrinti (pentru cei care, la data desfãsurãrii evenimentului nu au împlinit 18 ani).

Consiliere si sprijin pentru studentii de anul I

Este stiut faptul cã, în primul an de facultate, trecerea de la viata de elev la cea de student nu este resimtitã la fel de toti tinerii, problemele de acomodare fiind provocãri cãrora unii dintre ei nu le pot face fatã usor. Pentru a veni în sprijinul lor, Universitatea „Dunãrea de Jos” din Galati va implementa, începând din luna septembrie 2017, un proiect dedicat exclusiv studentilor din anul I.

Intitulat „Cresterea ratei de retentie a studentilor din primul an universitar”, acest proiect are ca obiectiv sprijinirea studentilor din primul an, aflati în risc de abandon, care au obtinut rezultate mai slabe la Bacalaureat, provin din mediul rural, din familii cu o situatie socio-economicã nefavorabilã sau sunt de etnie romã.

Prin acest proiect, studentii „boboci” vor beneficia de consiliere academicã si de mãsuri de reducere a decalajelor rezultate din diferentele de calitate din învãtãmântul secundar. Astfel, vor fi reduse decalajele de cunostinte si performante academice dintre studenti provenind din medii sociale diferite, spre exemplu din mediul rural fatã de cei proveniti din mediul urban, din licee de top fatã de cei proveniti din licee cu performante scolare reduse, din clase sociale diferite, care nu si-au putut permite meditatii si alte forme de educatie extracurricularã.

În cadrul acestui proiect, ce face parte dintr-un program mai amplu, intitulat Proiectul Privind Învãtãmântul Secundar (ROSE), studentii din anul I de la Universitatea „Dunãrea de Jos” din Galati vor participa la activitãti de consiliere profesionalã si orientare în carierã, coaching si dezvoltare personalã, activitãti de îndrumare si sprijin (tutoriat), programe remediale, activitãti de dezvoltare a competentelor socio-emotionale, work-shop-uri, vizite de studii.

Astfel, studentii dezavantajati vor avea acces la o educatie de calitate, rata de promovabilitate a primului an de studii va creste, iar procesele de predare-învãtare si evaluare vor pune accent pe predarea centratã pe student si pe dezvoltarea competentelor socio-emotionale.

Proiecte de dezvoltare institutionalã

Universitatea „Dunãrea de Jos” din Galati se aflã în categoria universitãtilor centrate pe educatie si cercetare stiintificã, numãrându-se printre cele mai performante institutii de învãtãmânt superior din România.

Din bugetul alocat Ministerului Educatiei Nationale pentru învãtãmântul superior, universitãtile de stat beneficiazã de un fond distinct pentru dezvoltarea institutionalã. Prin intrarea în vigoare, începând din 20 aprilie 2017, a Ordinului Ministrului Educatiei Nationale nr. 3629/2017, institutia academicã gãlãteanã este eligibilã pentru a depune proiecte specifice de dezvoltare institutionalã, ce pot viza unul sau mai multe dintre urmãtoarele domenii: echitate socialã – cresterea incluziunii sociale si sporirea accesului la învãtãmântul superior (inclusiv cele privitoare la consilierea si orientarea în carierã); internationalizarea învãtãmântului superior din România; asigurarea transparentei în gestiunea studentilor si implementarea Registrului matricol unic al universitãtilor din România; înfiintarea si sustinerea activitãtilor societãtilor antreprenoriale studentesti (SAS) din subordinea universitãtilor; cresterea capacitãtii institutionale; îmbunãtãtirea calitãtii activitãtii didactice, inclusiv a respectãrii deontologiei si eticii academice. Totodatã, UDJG poate depune proiecte în sprijinul corelãrii ofertei educationale cu cererea pietei muncii, pentru promovarea unor programe noi de studii, pentru cultivarea legãturilor cu comunitatea localã si regionalã, pentru dezvoltarea programelor de studii si crearea unui sistemul informatic de gestiune educationalã integratã – toate acestea pentru a le putea oferi studentilor un învãtãmânt academic la standarde internationale.

Informatii despre Facultãtile UDJG puteti obtine accesând pagina http://www.ugal.ro, iar despre Admiterea 2017 la Universitatea „Dunãrea de Jos” din Galati de pe site-ul www.admitere.ugal.ro. Ne gãsiti si pe Facebook la adresa: Universitatea „Dunãrea de Jos” din Galati.