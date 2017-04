Vesti bune pentru cei 76.073 de participanti la fondurile private de pensii

vineri, aprilie 14, 2017, 3:00

Ministrul Finantelor, Viorel Stefan, a negat, miercuri, in debutul sedintei Guvernului, informatia privind o eventualã decizie de nationalizare a fondurilor de pensii private. ìNicio ratiune politicã, economicã, financiarã, bugetarã nu ar putea sã determine o astfel de decizie de-a dreptul aberantã in legãturã cu functionarea pilonului II de pensii. Deci pilonul II de pensii e o schemã financiarã de succes, administratorii de fond realizeazã un randament foarte bun, numãrul celor care participã la aceastã schemã se apropie vertiginos de 7 milioane de cetãteni, in fiecare an se consolideazã chiar dacã aceastã cotã de transfer de la fondul public de pensii cãtre pilonul administrat privat a rãmas la nivelul de 5,1%, la fel ca in anul 2016′, a declarat ministrul Finantelor. În judetul Vaslui, sunt inregistrati 76.073 de participanti la un fond privat de pensii. În ultimii ani, atractia vasluienilor pentru acest tip de pensii s-a mentinut la cote foarte inaltã. Astfel, dacã in iunie 2013 erau 66.971 participanti din judetul Vaslui, in ianuarie 2014, numãrul aderentilor a crescut la 69.009 participanti, pentru ca in aprilie 2016 sã ajungã la 76.073. Practic, la nivel national, portofoliul participantilor din judetul Vaslui reprezintã 1,14% dintr-un total de 6.668.574 de salariati romani, participanti la un fond de pensii private. În Romania existã sapte administratori de fonduri de pensii private pe pilonul II: Metropolitan Life, NN Pensii, BCR, Aegon, BRD, Generali si Allianz-Tiriac. Pilonul II este denumirea datã sistemului de pensii administrate privat, cu contributii definite, obligatorii pentru persoanele de panã in 35 ani si optionale pentru persoanele cu varsta cuprinsã intre 35 si 45 de ani.