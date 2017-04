Vasluiul va avea, din iulie, 4 baterii antigrindinã

vineri, aprilie 28, 2017, 3:00

Panã la inceputul lunii iulie 2017, in judetul Vaslui vor fi puse in functiune 4 baterii antigrindinã. Sistemele antigrindinã vor fi montate la Cretesti, Bunesti Averesti, Codãesti si Solesti. Gigel Crudu, directorul Directiei pentru Agriculturã a Judetului Vaslui, a spus cã bateria de la Cretesti va fi receptionatã in umãtoarele zile, urmand ca in urmãtoarele douã sãptãmani sã fie semnat contractul de executie pentru altã locatie. ‘O singurã baterie acoperã 70.000 de hectare. Practic, 280.000 de hectare de teren arabil, livezi, plantatii de vitã-de-vie vor fi protejate din aceastã varã. Am vorbit la Iasi cu directorul care este resposabil de regiunea noastrã si am fost asigurati cã in iulie bateriile antigrindinã vor functionaî, a spus Gigel Crudu. Ministerul Agriculturii investeste aproape jumãtate de milion de euro in cele patru baterii antigrindinã din judetul Vaslui. Investitiile sunt operate de Autoritatea pentru Administrarea Sistemului National Antigrindinã si de Crestere a Precipitatiilor. Fiecare punct de lansare de combatere a grindinei va costa peste 100.000 de euro. La aceastã datã, sistemul antigrindinã din Romania este functional pe o suprafatã de 270.000 de hectare de culturi agricole, dar suprafata totalã care ar trebui protejatã de pagubele provocate de cãderile de grindinã se ridicã la 2 milioane de hectare. Astfel, sunt protejate 270.000 de hectare cu culturi agricole, 180.000 de hectare pe zona Prahova si Buzãu si alte 90.000 de hectare in zona judetului Iasi. În zonele unde sunt lansate rachete antigrindinã, care sunt de fapt vectori cu ioni de argint, protectia culturilor este de 80-90% pe un areal de 15-20 de kilometri pãtrati.