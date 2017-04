Vasluiul, cu un pas mai aproape de 27 milioane de euro

marți, aprilie 11, 2017, 3:00

Consiliul Local Vaslui a aprobat regulamentul de functionare al Autoritãtii Urbane. Pânã vineri, 14 aprilie, Primãria va trebuie sã transmitã Autoritãtii de Management documentele privind organizarea structurii si numele celor cinci membri care vor forma boardul de conducere. Autoritatea Urbanã va avea rolul de selectare a proiectelor strategice la nivel local, care dispun de o finantare de 27,75 milioane euro.

Ieri, in cadrul unei sedinte de indatã, Consiliul Local Vaslui a aprobat Regulamentul de organizare si funtionare a Autoritãtii Urbane Vaslui. Eduard Lãcãtusu, secretarul Primãriei Vaslui, a precizat cã, panã in data de 14 aprilie, trebuie transmise la Autoritatea de Management toate documentele legate de infiintarea Autoritãtii Urbane, inclusiv numele celor cinci membri care vor face parte din structurã. Noul organism va avea atributii in prioritizarea si selectarea strategicã a proiectelor cu finantare prin intermediul Axei Prioritare 4 a Programului Operational Regional (POR) 2014- 2020. Autoritatea Urbanã va fi formatã din cinci membri, numiti prin dispozitia primarului municipiului Vaslui, Vasile Pavãl. Pentru actuala perioadã de programare bugetarã, municipiului Vaslui i-a fost alocatã la nivelul Axei prioritare 4 a POR 2014-2020 suma de 27,75 milioane euro. În gestionarea corespunzãtoare a acestui buget intervine, in faza initialã, aceastã Autoritate Urbanã, o structurã cu rol de organism intermediar. Autoritãtile urbane vor functiona ca structurã internã la nivelul municipiilor resedintã de judet. Structura va fi alcãtuitã din experti tehnici din aparatul administrativ care vor identifica, in baza unei proceduri de prioritizare si selectie, proiectele care pot fi finantate. Practic, Autoritatea Urbanã va avea responsabilitatea selectiei strategice a proiectelor.

Milioane de euro pentru investitii locale

În actuala perioadã de programare 2014-2020, la nivel national, sume importante au fost alocate la nivel national din Fondul European pentru Dezvoltare Regionalã (FEDR), pentru obiectivul de investitii privind cresterea economicã si locuri de muncã. Tipurile de investitii care vor fi finantate includ transportul urban: cãi de rulare, piste de biciclisti, achizitia de mijloace de transport ecologice/electrice, cu un buget de 1.126,41 milioane de euro; revitalizarea zonelor urbane (reconversia si refunctionalizarea terenurilor abandonate) cu un buget de 58,82 milioane de euro; infrastructura de educatie (crese, grãdinite, licee tehnologice, scoli profesionale si tehnice) cu un buget de 76,47 milioane de euro; clãdiri pentru activitãti educative, culturale si recreative, precum si zone verzi de mici dimensiuni, piete publice, scuaruri, pãrculete, strãzi urbane si utilitãti de bazã la scarã micã cu un buget de 125,15 milioane de euro.