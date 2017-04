Uite cine ne reparã masinile!

miercuri, aprilie 12, 2017, 3:00

Atelierele auto, spãlãtoriile si vulcanizãrile din judetul Vaslui sunt pline de muncitori la negru. În luna martie, Inspectia Muncii a depistat la cinci firme mai multe persoane care lucrau fãrã contract de muncã. În total, sau aplicat amenzi în valoare de 70.000 lei. Inspectorii de muncã vor continua, în perioada urmãtoare, verificãrile în acest sector de activitate economicã.

Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Vaslui a verificat atelierele de intretinere si reparatii auto, spãlãtorii auto si vulcanizãri auto din judet, in vederea combaterii muncii fãrã forme legale de angajare. În total, inspectorii de muncã a efectuat 48 de actiuni de control, in urma cãrora s-au aplicat 9 sanctiuni contraventionale in valoare de 70.000 lei. De asemenea, Inspectia Muncii a dispus 63 de mãsuri de intrare in legalitate. În timpul controalelor, la 5 ateliere au fost depistate 7 persoane care isi desfãsurau activitate fãrã forme legale de angajare. Gheorghe Chirvase, inspector sef al ITM Vaslui, a subliniat cã activitãtile din domeniul reparãrii si intretinerii autovehiculelor au un mare impact asupra securitãtii si sãnãtãtii lucrãtorilor. Riscurile specifice activitãtii pot genera accidente cu efecte asupra capacitãtii de muncã a lucrãtorilor, in situatiile in care nu se iau sau nu se respectã mãsurile de securitate in muncã. ‘În perioada urmãtoare, ne propunem o serie de actiuni care sã urmãreascã cresterea gradului de constientizare a angajatorilor si lucrãtorilor care desfãsoarã activitãti de reparatii ale autovehiculelor (service-uri auto), repararea, ajustarea sau inlocuirea pneurilor (vulcanizãri auto), respectiv servicii de intretinere auto (spãlãtorii auto), privind necesitatea aplicãrii si respectãrii la locul de muncã a legislatiei in domeniu. Urmãrim si identificarea cazurilor de muncã fãrã forme legale de angajare si a cazurilor in care angajatorii folosesc contracte cu fractie de normã in locul contractelor de munca cu normã intreagã’, a spus Gheorghe Chirvase. Lucrãtorii implicati in activitãtile de reparatii si intretinere a autovehiculelor pot fi expusi unei multitudini de riscuri specifice acestor activitãti de naturã: chimicã, la contactul cu solventi, inhalarea de vapori de gaze si particule rezultate din procesul tehnologic, riscuri fizice, ca urmare a expunerii la zgomot si vibratii, a manipulãrii manuale a maselor si riscuri mecanize, la utilizarea unor echipamente mecanice neconforme, ca urmare a miscãrii autovehiculelor neasigurate.