Tupeu de contrabandist!

vineri, aprilie 21, 2017, 3:00

Unul dintre contrabandistii de tigãri bârlãdeni intrat în vizorul procurorilor DIICOT cu ocazia perchezitiilor din 9 aprilie, când au fost confiscate jumãtate de milion de tigãri, a scãpat de arest si este cercetat doar în stare de control judiciar. Culai Brãteanu ar fi vrut sã scape si de aceastã mãsurã preventivã, care-i îngrãdea drepturile de a circula liber, cine stie, poate chiar pentru a-si exercita în continuare „meseria”! Cum era de asteptat, cererea sa a fost respinsã de judecãtorii vasluieni. Tot zilele trecute, Curtea de Apel Iasi a respins contestatiile procurorilor cu privire la plasarea doar în arest la domiciliu a trei dintre capii grupãrilor de traficanti de tigãri, dar si a celorlalti trei contrabandisti, în cazul cãrora a fost dispusã arestarea preventivã.

Pe data de 9 aprilie, a avut loc o amplã actiune a procurorilor din cadrul DIICOT Vaslui, ajutati de lucrãtori ai politistilor de la Crima Organizatã din Iasi si Bacãu, din cadrul structurilor DGA si SCCO, precum si de la Politia municipiului Barlad. Acestia au efectuat un numãr de 35 de perchezitii in scopul destructurãrii a nu mai putin de cinci grupãri infractionale organizate, specializate in contrabanda de tigãri. A fost cea mai amplã astfel de actiune desfãsuratã in ultimii ani in judetul Vaslui, la care au participat in total peste 200 de lucrãtori de politie si jandarmerie. Cu ocazia perchezitiilor, au fost confiscate nu mai putin de jumãtate de milion de tigarete de provenientã Republica Moldova, sume importante de bani, nu mai putin de 10 autoturisme folosite la traficul cu tigãri, dar si 3.200 de cutii de materiale pirotehnice detinute fãrã drept, precum si un detector antispionaj cu rol de detectare a microfoanelor ascunse. ‘În acest caz existã, suspiciunea rezonabilã cã, in perioada 2015 – 2017, in zona Pietei Sfantul Ilie din municipiul Barlad au actionat mai multe grupuri infractionale organizate, avand ca scop desfãsurarea, in mod constant, de activitãti de primire, detinere, transportare si ulterior, de vanzare de tigãri aduse din Republica Moldova, cunoscand cã acestea provin din contrabandã, grupãri structurate pe mai multe paliere, respectiv depozitare, transport, distributie, comercializare si sprijin. Totodatã, existã indicii rezonabile cã activitatea de introducere in tarã a tigãrilor provenite din Republica Moldova, prin alte locuri decat cele stabilite pentru control vamal a fost inlesnitã si de un lucrãtor al politiei de frontierã’, au anuntat procurorii DIICOT. Nu mai putin de 50 de persoane, apartinand celor cinci grupãri infractionale, au fost conduse la audieri, din care 6 persoane au fost retinute si ulterior aduse in fata judecãtorilor Tribunalului Vaslui cu propunerea de arestare preventivã. Luni, 10 aprilie, cei sase capi ai grupãrilor au fost prezentati instantei in douã grupuri, procedandu-se in acest fel pentru a se evita expirarea mandatelor de retinere pe o perioadã de 24 de ore emise de procurori. La Tribunal, surprizã! Un complet de judecatã a decis plasarea doar in arest la domiciliu a trei dintre acuzati, Vasilicã Ilascu, Florin Harabagiu si Ionel Gavrilã. Douã ore mai tarziu, un alt judecator a decis, pentru alti trei acuzati, Elvis Cãtãlin Obreja, Dan Stefan Agache si Costicã Donciu, plasarea in arest preventiv pentru 30 de zile. Asta in conditiile in care probele si acuzatiile impotriva acestora – sãvarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat si contrabandã in formã continuatã – erau cam aceleasi. Împotriva acestor sentinte, atat acuzatii, cat si procurorii au fãcut apel, insã , vineri, 14 aprilie, instanta superioarã, Curtea de Apel Iasi, a respins toate aceste contestatii ca nefondate. Unul dintre traficantii cercetati in libertate, sub control judiciar decis de procurorii DIICOT, Culai Brãteanu, a incercat sã scape si de aceastã mãsurã conform cãreia, pe langã faptul cã trebuie sã se prezinte periodic sau ori de cate ori este chemat la politie ori in fata anchetatorilor sau a instantei de judecatã, ii ingrãdeste si libertatea de miscare, trebuind sã anunte orice deplasare in afara localitãtii de domiciliu. În consecintã, Brãteanu a fãcut, la Tribunalul Vaslui, o plangere impotriva Ordonantei DIICOT BT Vaslui prin care s-a dispus mãsura preventivã a controlului judiciar, plangere respinsã de judecãtorii vasluieni. Decizia fiind definitivã, Brãteanu va trebui sã se abtinã in perioada urmãtoare de la excursii sau alte plecãri ßin interes de serviciu’.