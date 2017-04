Tudor Întâiul, înscãunat cu emotii

luni, aprilie 10, 2017, 3:00

Tudor Polak, (încã) presedinte al Organizatiei Judetene de Tineret din cadrul PNL Vaslui, este, începând de ieri, presedinte – ales prin vot, dupã mai bine de sase ani! – al Organizatiei Municipale PNL Vaslui. În vârstã de 31 de ani, noul lider al liberalilor vasluieni si-a propus un obiectiv extrem de ambitios: cîstigarea Primãriei Vaslui, în 2020. „Nu eu sunt candidatul partidului, dar, de mâine (astãzi, n.r.), începem sã-l cãutãm pe acest om si vehiculul care sã-l ducã acolo”, a declarat Tudor Polak.

Primele alegeri din ultimii sase ani pentru desemnarea conducerii, in urmãtorul mandat, a Organizatiei Municipale PNL Vaslui s-au incheiat intr-o notã tensionatã, cea mai importantã functie pusã in joc stand (si) sub semnul… aritmeticii! Din cauza unei ‘jumãtãti’ de vot, a fost nevoie de lãmuriri primite de la Comisia de Organizare si Desfãsurare a Alegerilor (CODA), pentru a se evita un al doilea scrutin, care ar fi putut fi un esec, in conditiile in care multi dintre delegatii cu drept de vot plecaserã. Într-un final, Tudor Polak, care intrunise majoritatea simplã a voturilor celor prezenti, a fost declarat castigãtor, in dauna contracandidatului sãu, fostul viceprimar liberal Radu Sorin. Cu exceptia acestui ‘incident’, sedinta liberalilor vasluieni s-a desfãsurat in pace si armonie, avand drept cuvant de ordine unitatea partidului in scopul castigãrii alegerilor locale din 2020. Duminicã, liberalii vasluieni si-au ales, pentru prima datã dupã 2011, conducerea organizatiei, pe cei care, in urmãtorii 4 ani, vor trebui sã convingã electoratul in vederea castigãrii primãriei municipiului. Dupã ce fostul, de acum, presedinte interimar Gheorghe Veziteu a dat citire raportului de activitate si si-a depus mandatul, concretizat in special prin usturãtoarea infrangere de la alegerile parlamentare, cand Organizatia Municipalã PNL Vaslui a obtinut un scor mult sub asteptãri, s-a trecut la alegerea noului presedinte al organizatiei, a primvicepres edintilor, a celor 8 vicepresedinti si a celor 15 membri ai Biroului Politic Municipal. În cursa pentru conducerea Organizatiei Municipale PNL Vaslui, in afara a doi tineri liberali, Tudor Polak si Radu Sorin, a fost si un senior, Andrei Moga. În cuvantul lor, atat Tudor Polak, cat si Radu Sorin, au denuntat pierderea alegerilor locale si parlamentare de anul trecut, de vinã fiind tensiunile din sanul organizatiei, cauzate in special de unele decizii venite ‘de sus’. Ambii au fãcut apel la unitatea partidului si la strangerea randurilor in vederea identificãrii si sustinerii unui candidat liberal care va putea castiga functia de primar al municipiului resedintã de judet la alegerile locale din 2020. Fãrã voia sa, Moga a provocat tesiuni in sedintã, voturile primite de el fiind cat pe ce sã ducã la balotaj si la un al doilea tur de scrutin. Din cei 215 liberali convocati la sedintã, au fost prezenti 187, iar rezultatele votului au fost la limitã, niciunul dintre cei 3 candidati neintrunind, asa cum este stipulat in statut, mai mult de 50% plus un vot pentru a castiga din primul tur. În urma votului, Radu Sorin a primit 88 de voturi, Andrei Moga, 5 voturi, iar Tudor Polak, 94. Declararea lui castigãtor, chiar dacã avea majoritate simplã (50,5%), a suscitat aprigi discutii si consultãri. Unii membri ai comisiei de organizare Vaslui au fost de pãrere cã se impune un al doilea tur de scrutin, altii, cã Tudor Polak ar trebui declarat castigãtor. A fost nevoie de cererea de lãmuriri suplimentare de la CODA, insã, panã la sosirea acestora, multi dintre participantii la sedintã, dupã ce au votat restul membrilor Biroului Politic, plecaserã deja. Noroc cã ‘Bucurestiul’ a lãmurit relativ repede situatia, prin anuntarea drept castigãtor din primul tur a candidatului care a intrunit majoritatea simplã a voturilor, respectiv Tudor Polak. În consecintã, acesta va conduce, in urmãtorul mandat de 4 ani, Organizatia Municipalã PNL Vaslui, dupã ce, anterior, ocupase (si incã o mai face) functia de presedinte al tineretului liberal. Nu a fost singurul incident al alegerilor de la Organizatia Municipalã PNL Vaslui. Desi initial isi anuntase candidatura la functia de prim-vicepresedinte al organizatiei, Gheorghe Veziteu s-a retras din cursã, motivand intr-un mod cel putin curios acest lucru. ‘Am promis, incã din iulie anul trecut, la numirea mea ca presedinte interimar, cã voi fi corect si impartial cu toti colegii de partid. Dat fiind cã, la aceste alegeri, o persoanã m-a acuzat de lipsã de impartialitate, inteleg sã-mi respect cuvantul si sã-mi retrag candidatura’, a declarat, in fata membrilor PNL, Gheorghe Veziteu. Anuntul sãu a suscitat noi discutii cu privire la procedura de votare in acest caz, dat fiind cã buletinele de vot erau deja pretipãrite, insã ‘problema lui Viziteu’ nu a iscat nici pe departe atatea discutii ca in cazul rezultatului votului la functia de presedinte al organizatiei. În continuare, dupã ce vor fi finalizate si alegerile in cadrul Organizatiei Barlad, programate pentru marti, 11 aprilie, reprezentantii liberalilor din intreg judetul vor fi convocati, pe data de 22 aprilie, pentru alegerea noii conduceri a Organziatiei Judetene PNL Vaslui. Dacã la ‘municipiu’, cu exceptia incidentului legat de interpretarea statutului, alegerile au fost relativ calme, cele de la judet se anuntã a fi mult mai tensionate.