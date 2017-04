Tragedie la Pungesti: fetitã înecatã în fosa septicã din curte

marți, aprilie 11, 2017, 3:00

Scãpatã de sub supravegherea pãrintilor, o fetitã în vârstã de doar 2 ani si 8 luni a avut un sfârsit tragic, dupã ce a cãzut, duminicã seara, în fosa septicã din curtea casei. În ciuda eforturilor medicilor, fetita a murit în cursul noptii spre luni. Paramedicii care au sosit la fata locului au fost agresati verbal de sotul asistentei medicale din sat, cea care, pânã la sosirea SMURD, a fãcut primele manevre de resuscitare.

Duminicã seara, in jurul orelor 19.30, un apel de urgentã primit pe numãrul 112 a mobilizat paramedicii din judet. Un tatã de 23 de ani, din Pungesti, a anutat disperat cã si-a gãsit fetita in varstã de 2 ani si 8 luni aproape fãrã suflare in fosa septicã din curtea casei. Imediat, o ambulantã SMURD aflatã in apropiere, la Ivãnesti, care transporta un bãtran cu probleme cronice din comuna Garceni, a fost intoarsã din drum si redirectionatã spre cazul mai grav. Între timp, rudele au dus fetita la o vecinã, asistentã medicalã, care a inceput manevrele de resuscitare care se impuneau in acest caz. La sosirea ambulantei SMURD, sotul asistentei s-a enervat pentru cã ambulanta nu era insotitã de medic, dat fiind cã intervenea intr-un caz cu grad de urgentã scãzut. El a devenit agresiv si a adresat injurii verbale personalului ambulantei, potolindu-se doar atunci cand i s-a spus cã va fi chematã politia. Ulterior, la fata locului a ajuns o altã ambulantã, Terapie Intensivã cu Medic (TIM), din cadrul SAJ Vaslui, aflatã in zonã, care a continuat manevrele de resuscitare. Dupã circa 40 de minute, in conditiile in care fetita incepuse sã prezinte minime semne vitale, s-a luat decizia transportãrii ei la Spitalul Judetean de Urgentã Vaslui, pe drum fiind continuate manevrele de resuscitare. Din pãcate, in ciuda eforturilor paramedicilor si, ulterior, a doctorilor de la SJU Vaslui, fetita a decedat, in jurul orei 1.45. Politistii vasluieni au deschis o anchetã in vederea stabilirii circumstantelor in care s-a produs tragicul eveniment.