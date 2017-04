Traficantã de droguri minorã, iertatã de judecãtori

miercuri, aprilie 26, 2017, 3:00

Desi pãrintii sãi, Viorel Manea si Cristina Silion, si trei dintre frati au fost condamnati la ani grei de închisoare pentru trafic de produse susceptibile a avea efecte psihoactive si constituire de grup infractional organizat, o altã fatã, minorã, a primit pentru fapte asemãnãtoare, doar consemnarea la domiciliu, sâmbãta si duminica, timp de 10 sãptãmâni. Clanul de romi Manea acaparase piata de etnobotanice interzise din Bârlad, în activitãti fiind angrenati toti cei 12 copii, unii dintre ei vânzând droguri chiar si la scoalã sau prin baruri si discoteci.

O tanãrã in varstã de 15 ani, membrã a clanului de traficanti de etnobotanice Manea din Barlad, Maria Andreea, a avut parte de clementã din partea judecãtorilor Tribunalului Vaslui. Cu toate cã, in acealasi dosar, alti cinci membri ai familiei au fost condamnati la o pedeapsã totalã de peste 22 de ani de inchisoare, fata a scãpat cu o sanctiune mai mult decat simbolicã. Fata a fost acuzatã, la fel ca pãrintii, fratele si surorile sale, de comiterea infractiunilor de efectuare de operatiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psiho-active, altele decat cele prevãzute de acte normative in vigoare, fãrã a detine autorizatie, in formã continuatã, si constituire de grup infractional organizat si, dat fiind cã este minorã, a fost judecatã separat. Spre deosebire de ceilalti membri ai grupului de traficanti, Maria Andreea Manea a fost pedepsitã de Tribunalul Vaslui cu o mãsurã neprivativã de libertate, de consemnare la domiciliu sambãta si duminica, timp de 10 sãptãmani, timp in care nici nu are voie sã pãrãseascã teritoriul municipiului Barlad, nici mãcar pentru a-si vizita rudele la puscãrie. Pãrintii fetei, Viorel Manea, in varstã de 63 de ani si sotia sa, Cristina Silion, in varstã de 43 de ani, formaserã, incã din 2007, o adevãratã retea de traficanti de droguri, in care si-au inclus toti cei 12 copii ai lor, dintre care doar 3 dintre ei sunt majori. Copiii cei mai mici isi aduceau si ei contributia, fie pentru transportul drogurilor, fie vanzand etnobotanice colegilor de scoalã, avand chiar normã zilnicã (primeau cate 2 pliculete din vanzarea cãrora sã-si cumpere mancare!). Bãnuind cã ar putea fi urmãriti de politisti, traficantii nu tineau in casã ori asupra lor cantitãti mari de droguri, iar banii ii ascundeau in peretele casei. Activitatea clanului Manea a fost stopatã in iunie 2016, in urma perchezitiilor fãcute de procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Vaslui impreunã cu ofiteri de politie judiciarã din cadrul Serviciului Combatere a Criminalitãtii Organizate Vaslui. Ulterior, 6 dintre membrii clanului, pãrintii si trei fete si un bãiat, au fost trimisi in judecatã pentru comiterea infractiunilor de de efectuare de operatiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decat cele prevãzute de acte normative in vigoare, fãrã a detine autorizatie, in formã continuatã, si constituire a unui grup infractional organizat. La sfarsitul lunii ianuarie, Tribunalul Vaslui a pronuntat o primã sentintã in acest dosar, acordand pedepse insumand in total peste 22 de ani de inchisoare cu executare. Astfel, pãrintii, Viorel Manea si Cristina Silion au fost condamnati la cate 5 ani de inchisoare, in plus fiind decãzuti din drepturile pãrintesti sau de a fi tutore sau curator pe o perioadã de 2 ani. Andrei Ionut Manea (27 ani) a fost condamnat la 3 ani si 8 luni de inchisoare, Elena Ana Maria Manea (23 ani), la 4 ani si 6 luni inchisoare, iar Ioana Irina Manea (22 ani), la 3 ani, 10 luni si 20 de zile de inchisoare. Cu totii, au contestat aceastã sentintã la Curtea de Apel Iasi, instantã pe rolul cãreia va ajunge, mai mult ca sigur, si o posibilã contestatie a procurorilor DIICOT cu privire la aceastã ultimã sentintã datã luni de Tribunalul Vaslui.